Mehr als verdoppelt: JUMP DOME Klagenfurt ab Juli noch größer

Mit elf neuen Attraktionen auf einer Gesamtfläche von 5000 Quadratmetern dürfen sich Sprungbegeisterte ab Ferienbeginn im JUMP DOME Klagenfurt austoben.

GRÖSSTES INDOOR-TRAMPOLIN EUROPAS IN KLAGENFURT

Mehr als 1,5 Millionen Euro wurden investiert, um im Herzen Kärntens den mit Abstand größten, spannendsten und modernsten Trampolin-Funpark Österreichs zu schaffen. Seit dem 1. Juni laufen die Ausbauarbeiten im Zentrum der Kärntner Landeshauptstadt. Einige der elf neuen Attraktionen sind Weltneuheiten, die es zum ersten Mal in Klagenfurt gibt. So zum Beispiel das größte Trampolin Europas in einem Trampolinpark, das mit 7,5m x 7,5m ein ganz besonderes Sprungerlebnis bietet. „ Wir setzen damit bewusst neue Maßstäbe im Bereich der Indoor-Funparks “, so Geschäftsführer und Gründer Manuel Fritz.



MEHR BEWEGUNG FÜR KÄRNTEN

Nach einem erfolgreichen zweiten Jahr mit über 120.000 Besuchern ist der Ausbau für Fritz ein Sprung in die richtige Richtung: “ Als Kärntner liegt mir der Standort Klagenfurt sehr am Herzen, deshalb investieren wir ständig in die Modernisierung. “ Für mehr Nachhaltigkeit wurde kürzlich thermisch saniert sowie das Heiz-, Lüftungs- und Kühlsysteme erneuert.

Die Fläche und der Spaß werden verdoppelt, der Preis bleibt gleich. Darauf legt Fritz großen Wert: „ Mir ist wichtig, dass viele Kärntner Familien unser Bewegungsangebot nutzen. Gleichzeitig ist der JUMP DOME ein Magnet für Gäste, vor allem aus dem benachbarten Italien und Slowenien. “ Durch die zentrale Lage, 120 Gratis-Parkplätze und die optimale Busanbindung ist der JUMP DOME Klagenfurt von überall aus ideal erreichbar. Mehr Infos.

