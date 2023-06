APG Ennstalleitung: Positives Erkenntnis des Verwaltungsgerichts Wien erteilt

Wien (OTS) - Das Verwaltungsgericht Wien erteilt rechtskräftige Bau- und Betriebsbewilligung für die Generalerneuerung der Ennstalleitung zwischen Liezen und Wagrain. Ein zentraler Schritt für die sichere Stromversorgung von Wirtschaft, Tourismus und Gesellschaft in der Region.



Mit der Generalerneuerung der 1949 in Betrieb genommenen 220-kV-Leitung zwischen dem Umspannwerk (UW) Weißenbach in der Steiermark und dem Einbindepunkt Wagrain in Salzburg investiert die APG rund 145 Millionen Euro in die erforderlichen Kapazitäten der Energiezukunft und sorgt für eine sichere und nachhaltige Stromversorgung in der Region.

Bau- und Betriebsbewilligung erteilt

Ein von APG im Juni 2020 angeregtes UVP-Feststellungsverfahren bei der steiermärkischen Landesregierung hat ergeben, dass die Generalerneuerung der Leitung nicht UVP-pflichtig und daher nach dem Starkstromwegegesetz (StWG) zu genehmigen ist. Diese Entscheidung wurde vom Bundesverwaltungsgericht (BVwG) nun bestätigt.

Im Juli 2022 hat die mündliche StWG-Verhandlung in Gröbming stattgefunden. Seit 31. Oktober 2022 liegt der positive StWG-Bescheid des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität und Technologie (BMK) vor. Am 27. April fand die zweitinstanzliche StWG-Verhandlung beim Verwaltungsgericht Wien satt, welches Mitte Mai das positive Erkenntnis erteilte. Damit ist die Bau- und Betriebsbewilligung für die Generalerneuerung der Ennstalleitung rechtskräftig.

Generalerneuerung aller Komponenten

Im Zuge der Generalerneuerung werden sämtliche in die Jahre gekommene Komponenten, also Maste, Fundamente, Beseilung, Erdung und Armaturen, an den Stand der Technik angepasst. Das bestehende Einfach-Seil wird durch ein sogenanntes Zweierbündel ersetzt, wodurch die Übertragungsleistung der 73,2 Kilometer langen Leitung erhöht wird. Gleichzeitig wird das Korona-Geräusch – das bekannte Knistern einer Stromleitung – merklich reduziert.

Die Trasse bleibt bei der Generalerneuerung ident, genau wie die Spannungsebene von 220 Kilovolt. Die neuen Maste werden standortgleich und mit unveränderter Mastaufstandsfläche errichtet. Je nach Standort und Notwendigkeit werden diese um bis zu 10 Meter erhöht. Dadurch wird gewährleistet, dass es in Bezug auf elektrische und magnetische Felder bei Wohnobjekten zu keiner Verschlechterung gegenüber der Bestandsleitung kommt. Zusätzlich wird so unter anderem auch die lichte Durchfahrtshöhe für landwirtschaftliche Fahrzeuge optimiert. Umgesetzt wird die Generalerneuerung der Ennstalleitung von 2025 bis 2027 im unmittelbaren Anschluss an die Fertigstellung der Salzburgleitung.

Nachhaltiges Entwicklungspotential für die Großregion steigt

„Neben der Erhöhung der Versorgungssicherheit ist die Generalerneuerung der Ennstalleitung wesentlich für das Gelingen der Energiewende. Sie steigert das Potential für die Integration von erneuerbaren Energien, trägt maßgeblich zur Erreichung der österreichischen Klima- und Energieziele bei und schafft nachhaltige Entwicklungsmöglichkeiten für Gesellschaft, Wirtschaft und Tourismus in der Region. Die Investition in die Ennstalleitung ist Teil des APG Investitionsprogramms bis 2032 in der Höhe von 3,5 Mrd. Euro für das Gelingen einer versorgungssicheren Transformation des Energiesystems“ betont Christoph Schuh, Unternehmenssprecher der APG.

