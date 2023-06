AIT zeigt neueste Technologien und Lösungen im Bereich Photovoltaik und Energiespeicherung

Wien (OTS) - Vom 14. bis zum 16. Juni 2023 präsentiert das AIT Austrian Institute of Technology die neuesten Entwicklungen und Services in den Bereichen Photovoltaik und Energiespeicherung auf der internationalen Messe Intersolar in München.

Das AIT Austrian Institute of Technology, Österreichs größte außeruniversitäre Forschungseinrichtung, wird dieses Jahr wieder auf der Intersolar, der internationalen Leitmesse und Konferenz für die Solarwirtschaft vertreten sein.

Die Intersolar findet vom 14. bis 16.Juni 2023 in München statt. Die Ausstellung des AIT wird auf Standplatz A5.275 in Halle A5 zu finden sein. Die AIT-Expert:innen werden ihre neuesten Forschungsergebnisse und Entwicklungen im Bereich Photovoltaik, Energiespeicherung und Wasserstoff präsentieren. Dabei wird erstmals die neue Forschungs- und Entwicklungseinrichtung für Wasserstofftechnologien und hybride Kraftwerke, H2LAB, vorgestellt.

Präsentiert werden aktuelle Forschungsergebnisse sowie Entwicklungsdienstleistungen im Bereich Photovoltaik, Energiespeicherung, Megawatt-Charging und Wasserstoff

Performance & Zuverlässigkeit von Photovoltaikmodulen und -systemen

AI-gestützte Leistungs- und Fehlerdiagnose von PV-Anlagen

Hybride Kraftwerke mit PV, Speicher und Wasserstoffsystemen

Leistungsbewertung und Netzintegration von (PV-)Wechselrichtern und Batterie-Energiespeichersystemen

Leistungselektronik-Entwicklung für Energieumwandlung am Beispiel des AIT Megawatt-Chargers mit direktem Mittelspannungs-Anschluss

"Wir freuen uns sehr, auch in diesem Jahr wieder auf der Intersolar vertreten zu sein und unsere Expertise in den Bereichen Prüfung und Validierung von Photovoltaik-Modulen, Design und Qualitätsbewertung von Photovoltaikanlagen, integrierte Photovoltaik , Megawatt-Charging, Energiespeicherung und Materialtechnologien für die Energieumwandlung zu präsentieren", sagt Christoph Mayr, Business Manager am AIT Center for Energy.

Maßgeschneiderte Lösungen und modernste Laborinfrastruktur

Das AIT verbindet mehr als 20 Jahre Know-how im Bereich der Photovoltaik mit modernster Laborinfrastruktur. Das Angebot reicht von innovativer Forschung, Entwicklung und Prüfung von Solarzellen, PV-Modulen bis zu PV-Kraftwerken. Weiters finden sich maßgeschneiderte AI-gestützte Lösungen für den Photovoltaik-Sektor, wie z.B. Leistungs- und Fehlerdiagnose zur Maximierung der Effizienz von PV-Anlagen im Portfolio. Dieses individuelle Angebot bietet einen klaren Wettbewerbsvorteil für Kunden auf diesen globalen Märkten. https://www.ait.ac.at/loesungen/photovoltaic-modules-power-plants

AIT Center for Energy

Am AIT Center for Energy forschen rund 270 Mitarbeiter:innen unter der Leitung von Wolfgang Hribernik an Lösungen für die nachhaltige Energieversorgung von morgen. Langjährige Erfahrung und wissenschaftliche Exzellenz der AIT-Expert:innen sowie hochwertige Laborinfrastruktur und eine weltweite Vernetzung bieten den Unternehmen innovative und angewandte Forschungsservices und damit einen klaren Wettbewerbsvorteil auf diesem Zukunftsmarkt. Das Themenportfolio des Center for Energy orientiert sich an drei zentralen Systemen: nachhaltige öffentliche Energieversorgung, Dekarbonisierung von industriellen Prozessen und Anlagen sowie innovative Technologien und Lösungen für urbane Resilienz (Gebäude, Städte).

Weitere Informationen über das Center: https://www.ait.ac.at/energy

