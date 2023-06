Land Niederösterreich sucht Seniorensportlerinnen und Seniorensportler des Jahres

LR Teschl-Hofmeister: „Bewegung und Sport steigern im Alter die Lebensqualität“

St.Pölten (OTS) - Bewegung und Sport steigern unsere Lebensqualität. Gerade im Alter wirkt sich körperliche Ertüchtigung positiv auf ein vitales, erfülltes und eigenständiges Leben aus. Menschen, die im fortgeschrittenen Lebensalter außerordentliche Erfolge im Sport erreichen, können als Motivation für eine ganze Generation dienen. Sie sind mit ihren Leistungen zugleich Vorbilder, wie man sich fit und gesund bis ins hohe Alter hält. „Aus diesen Gründen wollen wir auch heuer die besten Seniorensportlerinnen und Seniorensportler vor den Vorhang holen und die besten Leistungen mit der Auszeichnung zur Seniorensportlerin und zum Seniorensportlers des Jahres 2023 küren“, so Senioren-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Bei der Ausschreibung „Seniorensportler und Seniorensportlerin des Jahres“ geht es nicht nur um Leistungen im Spitzensport, die laufend in den Medien erscheinen und Beachtung finden, sondern um außergewöhnliche und vorbildhafte Leistungen der älteren Menschen, die aus Freude an der Bewegung und oft in Gemeinschaft ausgeübt werden. „Ich rufe alle aktiven und sportbegeisterten älteren Personen auf, sich bis 30. September 2023 zu bewerben und Vorbild für zahlreiche andere Seniorinnen und Senioren zu sein“, so Teschl-Hofmeister.

Teilnahmeberechtigt sind alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher ab 55 Jahren mit und ohne Behinderung, die außergewöhnliche sportliche Leistungen erbracht haben, entweder durch eine Top-Platzierung bei einer nationalen oder internationalen Meisterschaft oder durch eine bemerkenswerte sportliche Leistung im Hobbybereich. Die Ausschreibung und das Bewerbungsformular sind online zu finden:

https://www.noe.gv.at/noe/SeniorInnen/SeniorensportlerIn_2023.html.

Weitere Informationen beim Büro LR Teschl-Hofmeister unter 02742/9005-12655, Mag. (FH) Dieter Kraus, und E-Mail dieter.kraus @ noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Philipp Hebenstreit

02742/9005-13632

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse