Überraschung in der Agentur-Szene: Ex-Siemens CEO, Wolfgang Hesoun, beteiligt sich an Rosam.Grünberger.Jarosch & Partner

Wien (OTS) - Weiters steigt der bisherige Kommunikationschef von Magenta, Peter Schiefer, als geschäftsführender Gesellschafter ein und Director Corporate Business Cathleen Völkel steigt zur Partnerin auf.

Wien, 12.06.2023. Nachdem Silvia Grünberger mit Jahreswechsel die Mehrheit an der Agentur übernommen hat, stehen die Zeichen auf Wachstum. Gemeinsam mit Wolfgang Rosam erweitert sie den Partnerkreis sowie die Geschäftsführung und möchte somit neue Geschäftsfelder erschließen. Anfang 2022 konnte mit dem Einstieg des ehemaligen Präsidenten und Sprechers der Österreichischen Staatsanwälte, Gerhard Jarosch, der Bereich Litigation-PR erfolgreich aufgebaut und etabliert werden. Nun wird ergänzend zum bisherigen Portfolio ein starker Fokus auf CEO-Positioning und Leadership gelegt.

Wolfgang Hesoun wird seine Expertise im neuen Geschäftsfeld CEO-Positioning und Leadership einbringen

„Wie ein Unternehmen sowohl von außen als auch von innen wahrgenommen wird, hängt ganz stark vom CEO und von den Führungskräften ab. Sie geben den Ton an und die Richtung vor. Dabei stehen sie inzwischen ähnlich wie Politikerinnen und Politiker rund um die Uhr unter Beobachtung. Dies verlangt viel Disziplin und bringt eine noch größere Verantwortung für die Reputation des gesamten Unternehmens mit sich“, sagt Silvia Grünberger und meint weiter „CEOs brauchen hierfür Sparringpartner von außen, mit denen sie im geschützten Rahmen Herausforderungen besprechen können. Dafür liefern wir ein spezielles Angebot. Mit Wolfgang Hesoun als langjährigen, erfolgreichen und anerkannten CEO konnten wir dafür einen hervorragenden Partner gewinnen.“

„Ich freue mich sehr auf die kommende Herausforderung als Unternehmer und Berater. Meine Erfahrungen und mein Wissen weiterzugeben, macht mir enorme Freude und wer mich kennt, weiß, dass ich schon immer voller Begeisterung ein Netzwerker und Brückenbauer war. Insofern passt die Partnerschaft mit der führenden Kommunikationsagentur genau in diesen Bereichen perfekt. Mein Betätigungsfeld wird hier in Österreich sein, aber ich werde auch international aktiv sein – eine enorm spannende Aufgabe für einen neuen Lebensabschnitt“, sagt Wolfgang Hesoun motiviert.

Peter Schiefer verstärkt mit 1.10. die Geschäftsführung und wird den Bereich Financial Communications vorantreiben sowie gemeinsam mit Cathleen Völkel Corporate Communications ausbauen

„Ich bin sehr froh, mit Peter Schiefer einen PR-Vollprofi für die Agentur gewonnen zu haben. Für die Weiterentwicklung der Bereiche Financial und Corporate Communications bringt er umfassendes Know-how und die besten Kontakte mit. Cathleen Völkel hat als Director Corporate Business am Unternehmenserfolg der letzten Jahre durch exzellente Leistung einen großen Anteil. Diesen Einsatz weiß ich enorm zu schätzen und freue mich, auch eine junge, neue Partnerin aus dem eigenen Haus präsentieren zu können“, so Silvia Grünberger.

Gründer und Gesellschafter Wolfgang Rosam zeigt sich über die neuesten Entwicklungen sehr erfreut: „Wir haben die Agentur nun mit erfahrenen Experten und jungen, engagierten Talenten perfekt aufgestellt. Ich bin davon überzeugt, dass wir Unternehmen ein noch spezifischeres und gleichzeitig allumfassendes Angebot für ihre kommunikativen Herausforderungen bieten können. Mit Silvia Grünberger an der Spitze unseres Teams werden wir weiterhin sehr erfolgreich sein!“

Peter Schiefer war zuletzt vier Jahre Leiter der Unternehmenskommunikation und des Nachhaltigkeitsmanagements von Magenta. In der Zeit orchestrierte er die Integration nach dem Merger von T-Mobile und UPC sowie die Positionierung der neuen Marke Magenta als Produktmarke und Employer Brand. Das Nachhaltigkeitsmanagement richtete er komplett neu aus. Vor Magenta hatte er Kommunikations-Funktionen in der Telekom Austria Group, der voestalpine AG sowie in der Industriellenvereinigung inne. Journalistische Erfahrung sammelte Schiefer fünf Jahre als Redakteur in „Die Presse“ im Ressort Economist.

„Unternehmen haben große kommunikative Herausforderungen zu bewältigen. Angesichts der gestiegenen Volatilität und Unsicherheit müssen Financial und Corporate Communications völlig neu gedacht werden. Das Spektrum reicht dabei von der Mitarbeiter-Kommunikation bis zum allgegenwärtigen Thema ESG. Ich freue mich darauf, meine Expertise in diesem Feld nun bei einem der führenden Kommunikationsberatungsunternehmen Österreichs einbringen zu dürfen“, so Peter Schiefer.

Cathleen Völkel ist als Director Corporate Business Expertin in der 360-Grad-Kommunikation und wird die Bereiche Innovation und Digitalisierung vorantreiben. Seit über sechs Jahren verantwortet sie die größten Corporate Communications Etats. Dabei legt sie großen Wert auf eine umfassende und alle Kanäle inkludierende Beratung.

„Als Agentur ist es unser erklärtes Ziel, uns ständig weiterzuentwickeln, neue Trends zu entdecken und diese für unsere Kundinnen und Kunden sinnvoll einzusetzen. Digitalisierung, Innovation und eine vernetze Denkweise werden in Zukunft immer weiter an Relevanz gewinnen. Daher freut es mich ganz besonders, diesen Bereich als Partnerin in einem erfolgreichen Team noch weiter ausbauen zu dürfen“, erklärt Cathleen Völkel stolz.

Neue Gesellschafterstruktur

Die Anteilsverhältnisse in der Agentur stellen sich nun wie folgt dar:

51 % Silvia Grünberger, 19 % Wolfgang Rosam, 10 % Gerhard Jarosch, 10 % Peter Schiefer, 5 % Wolfgang Hesoun, 5 % Cathleen Völkel.

