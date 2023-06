13. Bezirk: „LKT“ spielt Komödie über ungleiche Freunde

Wien (OTS) - Die nächste Vorstellung des „Lastkrafttheaters (LKT)“ wird am Dienstag, 13. Juni, in der „Parkanlage Furtwänglerplatz“ (13., Furtwänglerplatz) stattfinden. Um 18.30 Uhr fängt eine Freiluft-Aufführung der amerikanischen Komödie „Ein seltsames Paar“ von Neil Simon an. Kurz zur Handlung: Die beiden ungleichen Freunde „Oscar“ und „Felix“, ein Chaot und ein Pedant, wohnen im selben Appartement, wodurch es zu allerlei amüsanten Turbulenzen kommt. Das Lustspiel wurde in der Vergangenheit mit Walter Matthau und Jack Lemmon verfilmt. Der Eintritt zum erheiternden Theater-Abend ist kostenlos. Die rund 80 Minuten lange Veranstaltung wird durch den Bezirk gefördert. Auskünfte: Telefon 0699/111 27 543 und E-Mail info@lastkrafttheater.com.

Die Mimen David Czifer, Max Mayerhofer, Mara Koppitsch, Patrick Kaiblinger und Sarah Victoria Reiter agieren unter der Regie von Nicole Fendesack auf der mobilen „LKT“-Bühne. Im Internet ist eine umfangreiche Präsentation des in Wien und Niederösterreich aktiven Kultur-Vereins „Lastkrafttheater“ nachlesbar: www.lastkrafttheater.com.





Allgemeine Informationen:



Parkanlage Furtwänglerplatz: www.wien.gv.at/umwelt/parks/anlagen/furtwaengler.html





Veranstaltungen im 13. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/

