Reden wir über Demenz

Am 24.06.2023 lädt die Community Nurse gemeinsam mit der Initiative Merkima zu zwei Informationsveranstaltungen. Dieses Mal dreht sich alles um das Gedächtnis und Demenz.

Wien (OTS) - Wenn ein Familienmitglied zunehmend vergesslich wird und Verwirrtheit zunimmt, stellt das meist sowohl die Betroffenen selbst als auch die ganze Familie vor neue Fragen und Herausforderungen. Häufig wissen Angehörige nicht, ob das bereits erste Anzeichen einer Demenzerkrankung oder übliche Alterserscheinungen sind. Zudem sind sie unsicher, wie sie die Begegnung mit ihren Kindern gestalten sollen. Oft wird der Kontakt zunehmend unterbunden, um sie vor unangenehmen Situationen zu schützen. Großeltern sind allerdings häufig wichtige Bezugspersonen für die Kleinen. Umgekehrt möchten Opa und Oma meist weiterhin gern Zeit mit ihren Enkerln verbringen. Das Bestreben der Merkima-Initiatorinnen ist es, über Demenz zu reden, Ängste zu nehmen und zu zeigen, was Eltern und Kinder konkret tun können.



Daher laden die Community Nurse und Mag. Dina Elmani-Zanka von der Initiative Merkima am Samstag, dem 24. Juni 2023 zu zwei kostenlosen Informationsveranstaltungen ein:



24.06.2023, 14:30 – 16:00

Demenz - einfach erklärt

Symptome, Ursachen & Tipps für den Umgang mit Erkrankten

Die Iniatorin des Projekts „Merk' i ma“, Mag. Dina Elmani-Zanka, vermittelt grundlegendes Wissen über die Alzheimer-Erkrankung und macht die Veränderungen in den Gehirnregionen begreifbar. Außerdem gibt sie praktische Tipps für den Alltag und den Umgang mit demenzkranken Menschen.



24.06.2023, 16:30 – 18:00

Lernen, gewusst wie!

Geistig fit ein Leben lang - wie wir leichter lernen und uns Dinge besser merken.



Mag. Dina Elmani-Zanka verrät Tipps aus der Praxis, wie wir Wissen möglichst schnell und einfach aufnehmen und uns auch merken können. In ihrem Vortrag erklärt sie außerdem, wie das menschliche Gehirn tickt und was es braucht um gut zu funktionieren. Weiters werden Methoden vermittelt, um das Gedächtnis optimal zu nutzen.



Frau. Mag. Elmani-Zanka, MSc, ist diplomierte Kunsttherapeutin, Trainerin in der Erwachsenenbildung, Validationsanwenderin sowie MAS Demenztrainerin und Trauerbegleiterin für Kinder und Jugendliche.



Veranstaltungsort

Gemeindesaal, Am Markt 26, 2304 Orth/Donau

Die Teilnahme ist kostenlos!



Um Anmeldung wird gebeten unter:

community.nursing.noe @ johanniter.at

M +43 676 83 112 576



Wie hilft die Community Nurse?

Die meisten Menschen möchten auch im Alter möglichst lange gesund und selbstständig in der gewohnten Umgebung leben. Die Community Nurse begleitet Betroffene und ihre Angehörigen auf diesem Weg. Sie macht Hausbesuche und bietet individuelle Beratung zur Gesundheitsvorsorge sowie zu Pflege- und

Hilfsleistungen an. Das Angebot richtet sich an Menschen, die noch möglichst lange aktiv und selbstbestimmt leben möchten, aber auch an Pflegebedürftige und Angehörige. Das Angebot der Community Nurse steht den Bürger:innen in Orth an der Donau, Andlersdorf, Mannsdorf an der Donau, Eckartsau, Kopfstetten, Pframa, Wagram an der Donau und Witzelsdorf zu Verfügung. Das Angebot ist kostenlos und wird durch das Programm NextGenerationEU gefördert.

