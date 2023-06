AVISO: 20. ÖGB-Bundeskongress: „Dafür ÖGB“

Inhaltliches Programm, Diskussionen; Präsident, Vizepräsidentinnen und Vorstand werden gewählt

Wien (OTS) - Der 20. ÖGB-Bundeskongress wird von 20. bis 22. Juni 2023 im Austria Center in Wien stattfinden. Inhaltlich konzentriert sich der Kongress mit dem Motto „Dafür ÖGB“ auf die Herausforderungen für die nächsten Jahre, die sich krisenbedingt vervielfacht haben. Ein gutes Leben für alle, Wohlstand, Gerechtigkeit, Mitbestimmung, Sicherheit, Freiheit und Frieden gibt es nur in stabilen Demokratien. Dafür braucht es die gewerkschaftliche Solidarität und starke Gewerkschaften. In neun Kapiteln haben ÖGB und Gewerkschaften die Herausforderungen benannt und Lösungsvorschläge bzw. Forderungen erarbeitet. Über das Programm werden rund 400 Delegierte beim 20. ÖGB-Bundeskongress abstimmen.

Wolfgang Katzian kandidiert erneut als ÖGB-Präsident, zur Wahl als Vizepräsidentinnen stellen sich Korinna Schumann und Romana Deckenbacher. Die Kandidaten und Kandidatinnen für den ÖGB-Vorstand werden beim Kongress das ÖGB-Programm (Anträge) für die kommenden fünf Jahre vorstellen, über das anschließend abgestimmt wird.

Vorschau auf das Kongressprogramm (Livestream):

20. Juni:

17.00 Uhr, Eröffnung mit Reden von ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian, Esther Lynch, Generalsekretärin des Europäischen Gewerkschaftsbundes, Bürgermeister Michael Ludwig, Videogrußbotschaft von Bundeskanzler Karl Nehammer und Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

21.Juni:

9.0 Uhr Kongressbeginn, Grußworte von Grygorii Osovyi, Präsident der Föderation der Gewerkschaften der Ukraine (FPU), Bericht über die abgelaufene Periode; Einleitung zur Programmdiskussion durch ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian mit anschließender Präsentation und Diskussion des inhaltlichen Programms.

22. Juni:

Kongressfortsetzung um 9.00 Uhr mit Rede von AK-Präsidentin Renate Anderl; Fortsetzung Präsentation, Diskussion und Abstimmung des Programms; Wahl von Vorstand, Präsident, Vizepräsidentinnen; ca. 14.45 Uhr Wahlergebnis, Schlussworte des neugewählten Präsidenten.

Service-Info-Messe am Bundeskongress

Als Rahmenprogramm rund um den 20. ÖGB-Bundeskongress findet am 20. und 21. Juni eine Service-Info-Messe statt. 33 verschiedene Aussteller mit speziellen Angeboten für Schulklassen sind vor Ort. Lageplan & Aussteller finden Sie hier: https://www.oegb.at/bundeskongress/organisation#service-info-messe:-lageplan-&-aussteller

Der Besuch ist für alle Interessierten offen, der Eintritt ist frei!





Alle Informationen zum Bundeskongress, das detaillierte Programm sowie einen Livestream des 20. ÖGB-Bundeskongresses stehen unter www.bundeskongress.at zur Verfügung.

Anmeldung für Medienvertreter:innen

Wir ersuchen die Vertreter:innen der Medien, sich für den ÖGB-Bundeskongress via E-Mail an presse@oegb.at anzumelden. Vor allem für Kamerateams ist eine Anmeldung aus Platzgründen unbedingt erforderlich.





