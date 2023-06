Pianistin Teresita Gómez am 19.6. im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) - Die Pianistin Teresita Gómez ist eine legendäre Figur in der klassischen Musikszene Kolumbiens. Zu ihrem 80. Geburtstag gibt sie ein Konzert in Österreich: am Montag, den 19. Juni (18.30 Uhr) im ORF RadioKulturhaus. Die Veranstaltung kann auch via Audio-Livestream unter http://radiokulturhaus.orf.at miterlebt werden.

Die Lebensgeschichte der Pianistin Teresita Gómez ist so außergewöhnlich wie ihre Kunst und ihr Talent. Als Säugling vor dem „Palast der schönen Künste“ („Palacio de Bellas Artes“) in Medellín ausgesetzt, ist sie heute die bedeutendste klassische Interpretin Kolumbiens und eine der größten Künstler/innen in der Region. Als Adoptivtochter eines Pförtnerehepaars wuchs sie in den 1940er Jahren umgeben von klassischer Musik auf. Das Klavierspielen entdeckte Gómez bereits im Alter von vier Jahren, damals wiederholte sie nach Gehör den Unterricht, den die Mädchen aus wohlhabenden Familien erhielten. Sie studierte Klavier an der Nationalen Universität von Kolumbien und später an der Universität von Antioquia. Im Lauf ihrer Karriere war Gómez Teil zahlreicher Ensembles, arbeitete als Pianistin unter anderem an der Medellín Opera und der Ópera de Colombia und veröffentlichte mehrere Alben. Als Universitätsprofessorin gab sie Studierenden neben klassischen Klaviertechniken den Respekt für die Kunst, die Vielfalt und das Publikum weiter. Dieser Abend mit Teresita Gómez bildet das Auftaktkonzert des neuen Festivals „Classical Music Festival of the Regions“, welches im Juni 2024 erstmals in Wien stattfinden und vom Verein „mundo redondo“ organisiert wird. In seiner ersten Ausgabe ist die lateinamerikanische Region zu Gast. Der Eintritt für das Konzert beträgt EUR 23,–; mit der ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50 % ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 10 % Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

