SOMMERFEST Best-Practice-Projekts "Langlebigen Holzterrasse" in Die Garten Tulln, 16.6.2023, 10:00 Uhr

Wien (OTS) - Der Fachverband der Holzindustrie lädt ein zum exklusiven Sommerfest des Best-Practice-Projekts der "Langlebigen Holzterrasse". Für Ihre Leserinnen und Leser bzw. Zuschauerrinnen und Zuschauer können Sie vor Ort erfahren, welche wichtigen Grundregeln bei der Nutzung von Holz für den Terrassenbau zu beachten sind. Nutzen Sie die Gelegenheit, um mit Experten und Praktikern über unsere neue Freiluft-Ausstellung „Holz im Garten“ zu sprechen.

Das Sommerfest findet statt am 16.6.2023, 10:00 Uhr, in Die Garten Tulln, Wasserpark 1, 3430 Tulln. Für einen Imbiss ist gesorgt. Wir freuen uns über Zusagen an presse @ holzindustrie.at

Weitere Hintergründe:

Bis 2022 lief ein Freilandversuch mit ca. 70 Varianten von Terrassenbelägen. Dabei wurden verschiedene Holzarten und Beschichtungen unter realen Bedingungen sowie natürlicher Witterung beobachtet und Daten erhoben. Die daraus gewonnen Erkenntnisse führen zu Grundregeln für Bauherren und Anwender, die wir nun in einer neuen Ausstellung präsentieren:

Konstruktion

Lebensdauer

Reinigung und Pflege

Beschichtung und Optik

Sommerfest Best-Practice-Projekts "Langlebigen Holzterrasse

Datum: 16.06.2023, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Die Garten Tulln

Am Wasserpark 1, 3430 Tulln, Österreich

Url: https://www.holzindustrie.at/unsere-themen/holz-im-garten/

Rückfragen & Kontakt:

Nikola Groh

Referentin Fachverband der Holzindustrie

+43 1 712 26 01–31

groh @ holzindsutrie.at