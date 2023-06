Jahreskongress 2023 der European Academy of Allergy and Clinical Immunology: Studie zeigt vielversprechende Ergebnisse für Immuntherapie gegen Hautkrebs

Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) - Eine bahnbrechende Studie wurde am 10. Juni auf dem Hybridkongress in Hamburg vorgestellt, der von der European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) organisiert wurde. Die von Forschern des King's College London und des Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust durchgeführte Studie hat vielversprechende Ergebnisse für eine neue Klasse von Immuntherapien im Kampf gegen aggressiven Hautkrebs ergeben. Die Studie untersucht die Wirksamkeit eines neuartigen Antikörpers bei der gezielten Behandlung von Melanomen und zeigt, dass er in der Lage ist, die Immunantwort zu aktivieren und das Melanomwachstum in Mäusen zu hemmen.

Das maligne Melanom, die aggressivste Form von Hautkrebs, stellt viele Patienten vor große Herausforderungen, da die Überlebensraten innerhalb von fünf Jahren nach der Diagnose niedrig sind. Obwohl bei der Entwicklung von Immuntherapien, die das körpereigene Abwehrsystem zur Krebsbekämpfung nutzen, erhebliche Fortschritte erzielt wurden, spricht eine beträchtliche Zahl von Patienten nicht auf die bestehenden Behandlungen an. Der neu entdeckte Antikörper hat das Potenzial, Patienten mit Melanomen zu helfen, die auf die derzeitigen Therapien nicht ansprechen.

Im Gegensatz zu vielen bestehenden Immuntherapien, die zum Antikörpertyp IgG gehören, haben Forscher des King's College London und des Guy's and St Thomas' einen IgE-Antikörper entwickelt, der das eigene Immunsystem des Patienten nutzt, um den Krebs auf besondere Weise zu bekämpfen. Das Team hat einen spezifischen IgE-Antikörper für einen Marker namens Chondroitinsulfatproteoglykan 4 (CSPG4) entwickelt, der in bis zu 70 % der Fälle auf der Oberfläche menschlicher Melanomzellen zu finden ist. Während die derzeitigen Immuntherapien das Immunsystem auf breiter Basis aktivieren, wurde dieser neuartige Antikörper so konzipiert, dass er speziell auf die Immunreaktionen gegen Melanomzellen abzielt.

Die Forscher wiesen nach, dass sich CSPG4-IgE an Immunzellen im Blut von Melanompatienten binden und diese aktivieren kann, wodurch menschliche Melanomkrebszellen wirksam abgetötet werden. Bei Mäusen, denen menschliche Immunzellen, einschließlich Zellen von Melanompatienten, implantiert wurden, führte die Behandlung mit CSPG4 IgE zu einer Verlangsamung des Krebswachstums. Darüber hinaus zeigte ein mit Patientenblut durchgeführter Allergietest, dass CSPG4 IgE keine Basophile, eine Art von weißen Blutkörperchen, aktiviert, was auf die potenzielle Sicherheit der Therapie hindeutet.

Dr. Heather Bax, Postdoctoral Research Fellow vom St. John's Institute of Dermatology, King's College London, sagte: „Wir haben gezeigt, dass eine Immunantwort durch eine IgE-Immuntherapie für Melanome ausgelöst werden kann und dass dies sowohl für menschliche Melanome als auch für die Immunantwort von Melanompatienten gilt. Unsere Ergebnisse replizieren die bisherigen Beobachtungen für MOv18 IgE, den erste Anti-Krebs-IgE, der auf Eierstockkrebs abzielt, und unterstützen die Entwicklung von IgE-Therapien für andere solide Tumore."

Professor Sophia Karagiannis, vom St. John's Institute of Dermatology, King's College London, sagte: „Vier von zehn Menschen mit fortgeschrittenem Melanom reagieren nicht auf verfügbare Behandlungen. Unsere Ergebnisse zeigen, dass das menschliche Immunsystem in Gegenwart von Medikamenten, die auf IgE-Antikörpern basieren, anders reagiert und deuten darauf hin, dass die Anwendung von IgE zu einer wirksamen Reaktion gegen Melanome führen könnte. Dies eröffnet die Möglichkeit, dass diese neue Klasse von Medikamenten verschiedenen Patientengruppen zugute kommt und ein neues Feld im Kampf gegen Krebs eröffnet."

Professor James Spicer, vom King's College London und Berater am Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust, sagte: „Wir haben vor kurzem die allererste Studie abgeschlossen, in der eine IgE-Therapie gegen Krebs (MOv18 IgE) getestet wurde, und sind begeistert von der Aussicht auf eine ganz neue Klasse von Antikörper-Medikamenten in der Onkologie. Die Zusammenarbeit zwischen den Forschungsgruppen des King's College London und des Guy's and St Thomas' ist eng und wird immer produktiver."

Der erste IgE-Antikörper (MOv18 IgE), der am King's College London entwickelt wurde, wurde zur Behandlung von Eierstockkrebs getestet; die Ergebnisse werden voraussichtlich im Laufe des Jahres 2023 veröffentlicht. Epsilogen Ltd. besitzt die Rechte sowohl an CSPG4 IgE als auch an MOv18 IgE. Epsilogen wurde 2017 aus dem King's College London ausgegliedert und hat eine Risikokapitalfinanzierung von mehreren Investoren erhalten.

