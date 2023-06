FPÖ – Schnedlitz zu Gödl: „Peinlicher geht es wohl nimmer …“

Wien (OTS) - „Die Grundversorgungszahlen aus Mai 2019 dazu heranzuziehen, um das Versagen Nehammers und Karners schönzufärben, ist wohl an Peinlichkeit nicht zu übertreffen. Wann kamen denn die vielen illegalen Einwanderer und ‚Asylanten‘ in unser Land und unter welchen Innenministern? Da gibt es bis Ende 2017 nur eine Partei – die ÖVP. Unter der schwarzen Innenministerin Mikl-Leitner passierten tausende Migranten 2015 ungehindert unsere Grenzen, was auch ihrem Nachfolger Sobotka vollkommen egal war. Die Asylzahlen unter FPÖ-Innenminister haben gezeigt, wie es richtig geht. Ein Milchmädchen versteht die Rechnung, dass es auf die Zahlen der Grenzübertritte während der Amtszeit ankommt und kein Winkelzug der ÖVP über ihr Versagen hinwegtäuschen kann. Gödl reiht sich aber eher in die Zahlenkenntnisse der SPÖ ein. Was bleibt ist Peinlichkeit“, stellte der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz richtig.

Die ÖVP täte gut daran, dem Volk ihr Ohr zu leihen und dem freiheitlichen Plan zu einem Asylstopp zu folgen. „Nur die FPÖ steht zu ihrem Wort, für das Wohl Österreichs und seiner Bevölkerung zu arbeiten. Migrantenflut, Mieterhöhungen und Teuerung stehen auf der Seite der ÖVP – der Wähler wird entscheiden“, betonte Schnedlitz.

