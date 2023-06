ÖAMTC: Vorarbeiten auf Westeinfahrt führen zu Staus

Linksabbieger Richtung Hütteldorf und Brauhausbrücke Richtung Hietzing gesperrt

Wien (OTS) - Im Bereich der Westeinfahrt im 13. Bezirk wird ab 10. Juli ein Gegenverkehrsbereich eingerichtet. In der Nacht vom 12.06.2023 auf den 13.06.2023 findet die Verkehrsumstellung zu weiteren Vorarbeiten statt, die wohl von Staus begleitet werden, befürchten die ÖAMTC-Expert:innen.

So wird die Brauhausbrücke Richtung 13. Bezirk gesperrt, ein Fahrstreifen in den 14. Bezirk bleibt jederzeit aufrecht, wird jedoch entsprechend dem Baufortschritt einmal auf die gegenüberliegende Seite umgelegt. Es muss sehr großräumig ausgewichen werden.

Der Linksabbieger von der Wientalstraße auf die Brauhausbrücke in den 14. Bezirk wird ebenfalls gesperrt. Der von der Westautobahn kommende Verkehr mit Ziel 14. Bezirk wird dann über die Auhofstraße und in weiterer Folge durch die Stampfergasse über die Brauhausbrücke in die Bergmillergasse und weiter in den 14. Bezirk umgeleitet. Die Stampfergasse wird in diesem Zeitraum als zweispurige Einbahn in Richtung Brauhausbrücke geführt. Besonders in den ersten Tagen werden teils erhebliche Staus auf der Westeinfahrt nicht ausbleiben. Der ÖAMTC empfiehlt, sich rechtzeitig über den aktuellen Stand zu informieren (ÖAMTC-App!).

