ÖAMTC: Staus auf der Heimreise

Wien (OTS) - Das verlängerte Wochenende und das Ende der Pfingstferien für unsere deutschen Nachbarn machte sich am Sonntag auf den Transitrouten Richtung Norden bemerkbar, berichtete der ÖAMTC.

So führte der Stau vor dem Grenzübergang Kiefersfelden (A12) auch zu einer Verstopfung der Tiroler Straße (B171) und der Eiberg Straße (B173). „Aus Südtirol kommt noch viel nach“, skizziert ÖAMTC-Verkehrsexperte Harald Lasser die Reiseströme. „Zwischen Feldthurns und Sterzing herrscht dichter Kolonnenverkehr und abschnittsweise Stau auf der Brenner Autobahn (A22). Wir erwarten, dass es in den nächsten Stunden auch auf der A13 zu Verzögerungen kommt, etwa vor der Mautstelle Schönberg“, so Lasser. Auf der Fernpassstrecke (B179) kam der Verkehr in beiden Richtungen abschnittsweise zum Erliegen, vor dem Grenztunnel Füssen wurde der Verkehr blockweise abgefertigt, ebenso wie vor dem Brettfalltunnel im Zuge der Zillertalstraße (B169).

Zunehmend stark wurde am Sonnatgvormittag auch der Verkehr auf der Tauern Autobahn (A10). In Richtung Deutschland gab es Blockabfertigung vor dem Katschbergtunnel, Stau zwischen Hüttau und Werfen und in weiterer Folge auch vor dem Grenzübergang beim Walserberg, so die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen.

