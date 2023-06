Land Niederösterreich unterstützt das Kulturfestival „ÜBERGÄNGE PŘECHODY“

LH Mikl-Leitner: Mit Kunst und Kultur tragfähige Brücken bauen

St.Pölten (OTS) - Seit dem EU-Beitritt Tschechiens 2004 findet in den unmittelbar nebeneinander liegenden Grenzstädten Gmünd und České Velenice biennal das interdisziplinäre Kulturfestival „ÜBERGÄNGE PŘECHODY“ statt. 2023 sind insgesamt 30 Einzelveranstaltungen an zwölf verschiedenen Spielorten mit Künstlerinnen und Künstlern aus acht Nationen geplant.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betont die Bedeutung dieser länderübergreifenden Kulturinitiative, die mit künstlerischen Positionen von höchster Qualität auf Kommunikations- und Verständigungsprozesse bei der Bevölkerung setzt: „Selbst am Eisernen Vorhang aufgewachsen, habe ich die Öffnung der Grenzen hautnah miterlebt. Im Rahmen der Regionalförderung und Grenzlandförderung ist viel geschehen und Vieles möglich geworden, wenn wir etwa an die grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung Health Across denken, wofür wir sogar von der Europäischen Union ausgezeichnet wurden. In Zeiten der aktuellen Herausforderungen ist es umso wichtiger, unsere Regionen als starke wirtschaftliche und kulturelle Zentren und als lebenswerte Heimat für die Menschen weiterzuentwickeln. Und das Kulturfestival „ÜBERGÄNGE PŘECHODY“ leistet hier einen wichtigen Beitrag, tragfähige Brücken zwischen den Menschen zu bauen.“

Der Finanzierungsbeitrag des Landes Niederösterreich ermöglicht die Abhaltung des Kulturfestivals an der Grenze zwischen Österreich und Tschechien, wodurch Kunst und Kultur für die in der unmittelbaren Umgebung lebende Bevölkerung zugänglich wird. ÜBERGÄNGE – PRECHODY und sein Trägerverein zur Förderung von Kommunikation und Verständigung am Schnittpunkt von Ost- und Westeuropa tragen grenzüberschreitend, barrierefrei, niederschwellig und den europäischen Gedanken in sich tragend zur Identität des (Kultur)Landes Niederösterreich bei.

Heuer wird das Festival von Freitag, 28. bis Sonntag, 30. Juli stattfinden. Am Programm stehen ein großer historischer Rummelplatz im Schlosspark, zahlreiche Konzerte, von Rock, Jazz bis Flamenco und heuer besonders viel tanzbarer Funk, internationale Performances, spektakuläres Puppentheater, Ausstellungen, Workshops, Kulturspaziergänge, Radexkursionen und viele weitere Aktionen.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Christian Salzmann

02742/9005-12172

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse