Zwischennutzung in Wien: Stadt lädt zur Entdeckungsreise in die Grätzl

Stadtspaziergang am 26. Juni - Innovative temporäre Raumnutzungen als Chance für Wiener Grätzl

Wien (OTS) - Yoga in der Garage? Blühende Betonwüste? Theater in einer ehemaligen Textilfabrik?

Zwischennutzungen machen‘s möglich! Die temporäre Aktivierung von leerstehenden Gebäuden und Räumen oder brachliegenden Flächen ermöglicht die effiziente Nutzung vorhandener Ressourcen. Das wirkt der Knappheit von Grün- und Freiflächen entgegen und kreativen Projekten oder Vereinen wird kostengünstig Raum zur Verfügung gestellt. Das gesamte Grätzl profitiert davon, belebter und bunter zu werden.

In den letzten Jahren entstanden in Wien bereits zahlreiche sozial innovative und kreative Zwischennutzungsprojekte, die aus vermeintlich unattraktiven Orten vielfältige und dynamische lokale Zentren machen. So verwandelten rund 150 Kunst- und Kulturschaffende des „CREATIVE CLUSTER“ eine alte Schule in Wien Margareten in eine Kreativbrutstätte und schaffen auf 3600 m2 aktuell bis August 2024 diverse kostenfreie Angebote für die Nachbarschaft.

In der „Garage Grande“, einer alten Hochgarage in Ottakring, finden auf fünf Parkdecks neben einer Fahrradwerkstätte, Sportvereinen und Ausstellungen auch 30.000 Bienen Platz. Am Zukunftshof in Favoriten wird temporäre Nutzung in großem Stil, verteilt auf mehrere Gebäudeteile und rund einen Hektar Fläche erprobt. Hier werden unter anderem Konzepte der modernen Stadtlandwirtschaft entwickelt und auch langfristig in die künftige bauliche Entwicklung des Areals integriert.

Neuer Leitfaden mit Tipps und Beispielen

Im neuen Leitfaden Zwischennutzung finden sich neben praktischen Tipps zur erfolgreichen Umsetzung von Zwischennutzungen auch einige Wiener Beispielprojekte. Nutzer*innen aus verschiedensten Bereichen ermöglichen zusammen mit städtischen Akteur*innen diese vielfältigen Umsetzungen.

Hier geht’s zum neuen Leitfaden: Leitfaden Zwischennutzung

Stadtspaziergang „Zwischen genutzt in Wien“

Am 26. Juni 2023, von 15:00-17:30 Uhr, lernen Interessierte im Rahmen des Stadtspaziergangs „Zwischen genutzt in Wien“ einige Wiener Zwischennutzungen vor Ort kennen. Der Spaziergang führt durch den 16. und 15. Bezirk, wird von der MA 18 organisiert und u.a. von den Kreativen Räumen Wien – Service für Leerstandsaktivierung und Zwischennutzung begleitet.

Daten: 26. Juni 2023, 15:00-17:30 Uhr (Treffpunkt Ottakringer Straße 201 – „ehem. Boogie-Alm“)

Informationen: https://www.wienzufuss.at/gemma-zukunft/

Rückfragen & Kontakt:

Christina Lengauer

MA18 – Stadtentwicklung und Stadtplanung

c.lengauer @ wien.gv.at