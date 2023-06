FPÖ – Schnedlitz zu Babler: „Nach Ö1-Auftritt wünschen sich wahrscheinlich viele Genossen Vorgängerin zurück“

Wien (OTS) - „Farblos, visionslos und inhaltsleer - eine freundlichere Beschreibung fällt einem zum Ö1-Auftritt Bablers leider nicht ein. Viele Genossen, die diesem oberflächlichen Abklatsch heute gelauscht haben, wünschen sich wahrscheinlich schon wieder Bablers Vorgängerin als SPÖ-Chefin zurück,“ kommentierte der FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz das heutige Interview des SPÖ-Bundesvorsitzenden Andreas Babler in der Ö1-Radioreihe „Journal zu Gast“. Für Schnedlitz seien „die Schuhe eines Parteivorsitzenden für Babler zu groß“.



„Wenn Babler seine Ideen umsetzen könnte, würde es zu keiner dringend notwendigen Trendwende kommen, er würde vielmehr als Brandbeschleuniger in den brennendsten Krisenfragen wirken. SPÖ und ÖVP sind Hauptverantwortlich für das Asyl-Debakel, unter dem unser Land spätestens seit dem Willkommensklatschen im Jahr 2015 massiv leidet. Dass Babler es angesichts der offenkundigen Probleme aufgrund der unkontrollierten neuen Völkerwanderung trotzdem schafft, die extremen Missstände schönzureden, zeigt er uns am Beispiel der Zustände in Traiskirchen - selbes gilt für Problemstellungen rund um den Sanktionswahnsinn und die massive Teuerungswelle. Wie Babler selbst Rechnungen nicht zu bezahlen, bis man gepfändet wird, sind als politisches Programm untauglich“, so Schnedlitz.

