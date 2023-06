Hagelversicherung: Landwirtschaft in der Steiermark kommt nicht zur Ruhe

4 Millionen Euro Schaden durch heftige Unwetter innerhalb von 24 Stunden

Wien (OTS) - (Österreichische Hagelversicherung, 9. Juni 2023): Nach den gestrigen Starkniederschlägen mit Regenmengen von bis zu 80 Liter pro Quadratmeter innerhalb von 90 Minuten und einem landwirtschaftlichen Gesamtschaden von 750.000 Euro, wurde die Steiermark auch heute am späten Nachmittag von schweren Unwettern heimgesucht: Starkregen, Hagel und Sturm verwüsteten auf 3.300 Hektar landwirtschaftlicher Fläche mit Ackerkulturen (Mais, Kürbis, Soja, Getreide), Wein- und Obstkulturen. Betroffen sind die Bezirke Graz-Umgebung und Südoststeiermark. „Die Landwirtschaft in der Steiermark kommt leider nicht zur Ruhe. Binnen 24 Stunden entstand ein Gesamtschaden in der Landwirtschaft von 4 Millionen Euro, davon macht alleine das heutige Unwetter mehr als 3,2 Millionen Euro aus. Neben den Hagelschäden an landwirtschaftlichen Kulturen konnte vielerorts durch die massiven Niederschläge in den letzten Stunden der Boden kein Wasser mehr aufnehmen. Überschwemmungen sind die logische Konsequenz. Der Bodenverbrauch spielt bei den Überschwemmungsschäden sicher auch eine entscheidende Rolle, da verbauter Boden kein Wasser mehr aufnehmen kann. Mit der Schadenserhebung durch die Sachverständigen der Österreichischen Hagelversicherung wurde bereits begonnen, damit die Entschädigungszahlungen rasch erfolgen können“, so der zuständige Landesdirektor in der Steiermark, Ing. Josef Kurz.

Übersicht über die heutigen Schäden in der Landwirtschaft:

Betroffene Bezirke: Graz-Umgebung, Südoststeiermark

Betroffene Kulturen: Ackerkulturen (Mais, Kürbis, Soja, Getreide), Wein- und Obstkulturen

Betroffene Agrarfläche: 3.300 Hektar

Gesamtschaden in der Landwirtschaft durch das heutige Unwetter: 3,2 Millionen Euro

Hinweis: Betroffene Landwirte melden ihre Schäden online unter www.hagel.at

Rückfragen & Kontakt:

Ing. Josef Kurz, ÖHV-Landesdirektor Steiermark, +43 664 827 20 56, kurz @ hagel.at

Dr. Mario Winkler, ÖHV-Pressesprecher, +43 664 827 20 67, m.winkler @ hagel.at