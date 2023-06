Gödl: „Europäische Einigung über eine Reform der Asylpolitik Schritt in die richtige Richtung“

Die Volkspartei wird sich weiterhin für Asylverfahren in Drittstaaten aussprechen

Wien (OTS) - „Die europäische Einigung über eine Reform der Asylpolitik ist ein Schritt in die richtige Richtung. Während nämlich einige europäische Staaten über viele Jahre einer naiven Willkommenskultur nachhingen oder das Problem gleich vollständig ignoriert haben, hat die Volkspartei konsequent nachhaltige Lösungen in dieser wichtigen Frage eingefordert, auch wenn diese nicht immer leicht zu finden sind. Dass nun die klare Mehrheit der europäischen Staaten einer Verschärfung des Asylrechts zustimmt, sehen wir als Meilenstein hin zum Ziel, die illegale Migration nach Europa endlich einzudämmen und gleichzeitig das Asylsystem gerechter zu gestalten. Europa hat nun in der Asylfrage endlich wieder das Steuer an sich genommen und treibt nicht länger wie ein Schiff ohne Kapitän in der Strömung“, kommentiert der Bereichssprecher der Volkspartei für Integration und Migration, Ernst Gödl, die Einigung der EU-Staaten über eine Reform des Asylrechts.



„Dennoch ist klar, dass die Reform des europäischen Asylrechts hier nicht enden darf. Innenminister Karner und Bundeskanzler Nehammer werden sich weiter mit Nachdruck für Asylverfahren in Drittstaaten aussprechen, um den Asyldruck auf die Grenzen Österreichs und Europas weiter zu reduzieren. In der bilateralen Zusammenarbeit mit anderen Staaten in Europa und darüber hinaus ist uns hier schon viel gelungen und wir sind zuversichtlich, dass die konsequente Politik der Bundesregierung auch weiterhin zu einer konstanten Reduktion der Asylzahlen führen wird. Dass die FPÖ sich wieder daran macht, alle Fortschritte in der Asylfrage schlechtzureden, ist nicht weiter überraschend. Immerhin fürchtet die FPÖ mit ihrem Parteiobmann Kickl nichts mehr als das Ende der illegalen Migration nach Europa, da ein solches wohl das halbe politische Programm der Partei komplett obsolet machen würde“, so Gödl abschließend.



