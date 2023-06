Huawei wird für seinen OceanStor Dorado All-Flash Storage in der Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer 2023 for Primary Storage als „Customer's Choice" ausgezeichnet

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Mit einer Weiterempfehlungsrate von 100 % und einer vollen Punktzahl von 5,0 auf der Grundlage von 214 Bewertungen wurde Huawei im Rahmen der Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer for Primary Storage für seinen OceanStor Dorado All-Flash Storage als „Customer's Choice 2023" ausgezeichnet.

Im Rahmen des Bewertungsprozesses wurde der Huawei OceanStor Dorado All-Flash Storage von Hunderten von Kunden weltweit in verschiedenen Regionen geprüft, die Branchen aus einem breiten Spektrum von Wirtschaftszweigen abdecken, darunter Telekommunikation, Fertigung, Dienstleistungen usw.

Ein Kunde aus der Fertigungsindustrie kommentierte: „Anfang 2022 kauften wir den Huawei OceanStor Dorado 8000 als Dateisystemspeicher... Dadurch verkürzt sich die durchschnittliche Zeit pro Vorgang auf 5 Minuten im Vergleich zu 20 Minuten davor. Gleichzeitig kann es den Ausfall von maximal vier Controllern verkraften, was das Risiko von Fehlern und Unterbrechungen im Simulationsbetrieb erheblich reduziert und sicherstellt, dass Produkte rechtzeitig und effizient auf den Markt gebracht werden können". [1]

Ein Kunde aus der Bankenbranche äußerte sich ebenfalls positiv über den Primärspeicher von Huawei: „Das Produkt ist hervorragend. Viele Funktionen sind innovativ im Bereich der Speicherung. Und die Verwaltungskonsole ist intelligent und einfach zu bedienen. Wir haben unsere Effizienz erheblich verbessert". [2]

Ein anderer Kunde, ein IT-Technical-Director in der Gesundheitsbranche, sagte dazu: "… Die Reaktionsgeschwindigkeit des HIS-Systems ist deutlich verbessert. Insbesondere während der Spitzenzeit der Diagnose und Behandlung berichteten alle Abteilungen wie Diagnose und Behandlung, Abrechnung und Medikamentensammlung, dass sich unser Unternehmen erheblich verbessert hat und es keine Störungen gab, was unsere medizinische Erfahrung erheblich verbessert hat". [3]

Huawei OceanStor Dorado All-Flash Storage wird jetzt in über 150 Ländern und Regionen verwendet, darunter Lateinamerika, Europa, Afrika, Naher Osten und Asien-Pazifik-Raum, wo es zuverlässige Dienstleistungen für Branchen wie Finanzen, Telekommunikation, Regierungen und öffentliche Versorgungsunternehmen bietet.

„Wir sind dankbar für die kontinuierliche Unterstützung und Anerkennung der globalen Gemeinschaft, da Huaweis Primärspeicher erneut als „Customer's Choice" ausgewählt wurde. Wir glauben, dass diese Anerkennung die höchste Form der Bestätigung unserer geschätzten Kunden darstellt, und sie dient als treibende Kraft, um unsere anhaltenden Bemühungen für weitere Verbesserungen voranzutreiben", bemerkte Huang Tao, Präsident der Huawei All-Flash Storage-Domain. „In unserem Engagement für Innovation werden wir uns auf entscheidende Aspekte wie Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit konzentrieren und gleichzeitig kontinuierlich in Technologien investieren, um unseren Kunden effizientere, stabilere und intelligentere Speicherlösungen zu bieten, die ihre digitale Transformation beschleunigen", fügte Huang hinzu.

Um mehr über die Produkte und Lösungen von Huawei Storage zu erfahren, besuchen Sie bitte die offizielle Website von Huawei Storage: https://e.huawei.com/cn/products/storage

