„IM ZENTRUM“: Neue Sozialdemokratie, neue Achsen, neue Gegner – Wer kann jetzt mit wem?

Am 11. Juni um 22.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Nach wochenlangen Personaldebatten und dem Wahldebakel am Bundesparteitag steht Andreas Babler als Bundesparteivorsitzender der SPÖ fest. Wird sich die Sozialdemokratie unter ihrem neuen Parteichef auch inhaltlich neu ausrichten? Wie beurteilen die anderen Parteien den chaotischen Machtwechsel an der SPÖ-Spitze und was erwarten sie sich von der künftigen Zusammenarbeit der Klubs im Nationalrat? Was kann in der laufenden Gesetzgebungsperiode noch umgesetzt werden? Welche Antworten haben Regierung und Opposition auf dringende Fragen wie Teuerungen, Migration oder Klimakrise? Welche Koalitionsvarianten sind denkbar und sind mit dem Wechsel der SPÖ-Parteiführung auch die Karten für die nächste Nationalratswahl neu gemischt?

Darüber diskutieren am Sonntag, dem 11. Juni 2023, um 22.10 Uhr in ORF 2 bei Tarek Leitner „IM ZENTRUM“:

Christian Stocker

Generalsekretär ÖVP

Julia Herr

Nationalratsabgeordnete SPÖ

Christian Hafenecker

Generalsekretär FPÖ

Olga Voglauer

stv. Klubobfrau und Generalsekretärin Die Grünen

Nikolaus Scherak

stv. Klubobmann NEOS

