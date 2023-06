NEOS Wieden starten Kulturoffensive mit ÖVP und Grünen

Ana Badhofer: „Die Zustimmung von ÖVP und Grüne bedeutet einen wichtigen Schritt hin zu mehr Vielfalt und Chancengerechtigkeit.“

Wien (OTS) - Die Wieden beschließt mit 170.000€ jährlich eines der höchsten Kunst- und Kulturbudgets in Wien. Im Sinne der Chancengerechtigkeit der Kunst- und Kulturschaffenden setzen sich NEOS auf der Wieden schon seit Jahren dafür ein, dass diese Förderung transparent und ohne Parallelstrukturen vergeben wird. In der kommenden Bezirksvertretungssitzung am 15. Juni soll ein gemeinsamer Resolutionsantrag mit ÖVP und Grünen dies endlich möglich machen.

„Wir haben bisher immer dagegen gestimmt, den politisch geführten Museumsverein 20% des Kunst- und Kulturbudgets zuzuweisen. Dass wir in ÖVP und Grüne nun Partner gefunden haben, die ebenfalls einen transparenten und fairen Vergabeprozess, wie dies in 21 anderen Bezirken üblich ist, unterstützen, ist ein großer Erfolg und enorm wichtig für die Kunst- und Kulturschaffenden auf der Wieden“, so Ana Badhofer, Klubobfrau der NEOS Wieden.

Seit Anbeginn der Periode haben NEOS Wieden einen umfassenden Rechenschaftsbericht über die Tätigkeiten des Museumsvereins verlangt. Übermittelt wurde jedoch lediglich eine Auflistung an Events, welche nicht ersichtlich machte, wie sie entstanden ist, wieso welche Kunst- und Kulturschaffende davon profitiert haben und inwiefern die Veranstaltungen beworben und besucht wurden.

Kulturkommission für Planungssicherheit

Mit dem Resolutionsantrag soll nicht nur die Transparenz im Bezirk gefördert, sondern auch die Planungssicherheit für Kunst- und Kulturtreibende verbessert werden.

„Wir wollen, dass sowohl die Förderkriterien als auch deren Umsetzung jährlich von allen Fraktionen geprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Damit würden wir einen klar nachvollziehbaren Weg und damit mehr Fairness und Gleichbehandlung unter allen Förderantragssteller:innen erreichen was wiederum zu einem diverseren Kulturangebot im Bezirk führen würde. Unser langfristiges Ziel ist daher eine Kunst- und Kulturkommission. Mit der Zustimmung von ÖVP und Grüne haben wir einen wichtigen Schritt für mehr Transparenz und Chancengleichheit auf der Wieden errungen“, so Badhofer.

Rückfragen & Kontakt:

Neos – Klub im Wiener Rathaus

Presse

+43 664 8491544

Barbara.Sirucek @ neos.eu