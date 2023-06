Tourstart:353.000 armutsbetroffene Kinder:Volkshilfe radelt 353.000 Meter durch Österreich:Wiener Rathaus:13.06.,11:30

Kinderarmut abschaffen, Kindergrundsicherung einführen

Wien (OTS) - 353.000 Kinder und Jugendliche in Österreich sind von Armut und Ausgrenzung betroffen. Stellt man sich die Strecke von Wien nach Klagenfurt vor, würde jeden Meter ein armutsbetroffenes Kind stehen. Auf diesen Missstand will die Volkshilfe mit ihrer Österreich-Radtour aufmerksam machen. Gestartet wird am 13. Juni in Wien, Finale ist am 21. Juni in Klagenfurt . Ziel ist die Einführung einer Kindergrundsicherung in Österreich.

Dienstag, 13.06., 11:00 Arkadenhof Rathaus Wien



Ihre Gesprächspartner*innen im Rahmen des Pressetermins:

- Bürgermeister Michael Ludwig

- Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe Österreich

- Tanja Wehsely, Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien



Bitte um Akkreditierung bei:

Romana Bartl, Volkshilfe Österreich

0676 87 84 1770, romana.bartl@volkshilfe.at

Datum: 13.06.2023, 11:30 - 12:00 Uhr

Ort: Arkadenhof im Rathaus

Lichtenfelsgasse 2, 1010 Wien, Österreich

Url: https://www.kinderarmut-abschaffen.at/aktionen/tour-de-chance/

