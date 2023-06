GRÜNE – TERMINE

Vom 12. bis 18. Juni 2023

Montag, 12. Juni

9 Uhr: Klimaschutzministerin Leonore Gewessler präsentiert im Rahmen einer Pressekonferenz Maßnahmen gegen Mikroplastik in der Landwirtschaft gemeinsam mit Landwirt Gerhard Zoubek, Abfallexperte und Präsident des Bündnisses Mikroplastikfrei Walter Hauer sowie dem Leiter des Forschungsprogrammes microONE, Lukas Kenner. Ort: Biohof Adamah, Sonnenweg 11, 2280 Glinzendorf. Akkreditierung unter: alice.socher@bmk.gv.at

Dienstag, 13. Juni

10 Uhr: Klimaschutzministerin Leonore Gewessler verleiht den Ö3-Verkehrsaward 2023. Ort: ORF-Zentrum, Hugo-Portisch-Gasse 1, 1136 Wien.

14 Uhr: Staatssekretärin Andrea Mayer nimmt an der Diskussionsveranstaltung „FOKUS Publikum“ im kärnten.museum in Klagenfurt teil. Ort: Museumgasse 2, 9021 Klagenfurt am Wörthersee.

Gesundheitsminister Johannes Rauch nimmt am Europäischen Rat „Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz“ in Luxemburg teil.

Mittwoch 14. Juni

18 Uhr: Vizekanzler Werner Kogler diskutiert bei der Podiumsdiskussion „Zukunftsfähiges Wirtschaften“ des WU Department für Sozioökonomie. Ort: Wirtschaftsuniversität Wien, Forum, Gebäude LC, Welthandelsplatz 1, 1020 Wien. Anmeldung unter: https://www.wu.ac.at/wumatters/terminkalender/details/detail/zukunftsfaehiges-wirtschaften/

Donnerstag 15. Juni

9.30 Uhr: Sportminister Werner Kogler nimmt an der Pressekonferenz „Bewegt im Park“, dem größten Bewegungsprogramm Österreichs, teil. Ort: Palmenhaus, Burggarten 1, 1010 Wien.

10 Uhr: Gesundheitsminister Johannes Rauch nimmt gemeinsam mit Bundeskanzler Karl Nehammer, Bundespräsident Alexander Van der Bellen (per Videobotschaft), Landeshauptmann Hans Peter Doskozil an der Eröffnung des APOKongress teil. Ort: Congress Center Wien Messeplatz 1, 1020 Wien.

19 Uhr: Werner Kogler auf Dialog-Tour: „Österreich, lass uns reden!“. Ort: Volkskundemuseum, Laudongasse 15-19, 1080 Wien. Anmeldung unter: https://gruene.at/lass-uns-reden/wien/

Samstag 17. Juni

Justizministerin Alma Zadić und Gesundheitsminister Johannes Rauch nehmen an der Regenbogenparade am Wiener Ring teil.

20.15 Uhr: Sportminister Werner Kogler nimmt an der Eröffnungsfeier der „Special Olympics World Games“ in Berlin teil. Ort: Olympiastadion Berlin, Olympischer Platz 3, 14053 Berlin.

