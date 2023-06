Vorarbeiten Sanierung Westausfahrt: Umleitung stadteinwärts Richtung Penzing via Auhofstraße/Brauhausbrücke ab 13. Juni 2023

Wien (OTS) - Die Tragwerke der Westausfahrt weisen mehr als 30 Jahre nach der letzten großen Instandsetzung und intensiver Nutzung starke Abnützungserscheinungen auf und müssen ab Juli 2023 umfangreich saniert werden. Erneuert werden Fahrbahnbelag, Abdichtung , Randbalken, Fahrbahnübergänge und sonstige Brückenausrüstung. Außerden werden Betoninstandsetzungen an den Tragwerken durchgeführt. Diese Sanierung ist zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden dringend erforderlich. Für die Zeit der Instandsetzung wird eine Umleitungsstrecke über den Bereich der Westeinfahrt im 13. Bezirk eingerichtet. Die Vorarbeiten dafür haben bereits begonnen.

Umleitung stadteinwärts in den 14. Bezirk über die Auhofstraße

Mit 13. Juni 2023 tritt bereits ein Teil der Umleitung stadteinwärts in Kraft: Wer von der Westeinfahrt (Auhof) kommt und über die Brauhausbrücke in den 14. Bezirk fahren möchte, muss rechts in die Auhofstraße fahren, um über Stampfergasse, Brauhausbrücke und Bergmillergasse nach Penzing zu gelangen. Das direkte Abbiegen von der Wientalstraße auf die Brauhausbrücke ist wegen der Vorarbeiten für die Umleitung der Westausfahrt auf die Seite des 13. Bezirks nicht möglich. Eine entsprechende Beschilderung wird die Autofahrer*innen darauf aufmerksam machen. Außerdem gibt es weiterhin die Möglichkeit, über die Guldenbrücke auf die Hadikgasse oder geradeaus in die Guldengasse zu fahren.

In der äußeren Auhofstraße kann man in beide Richtungen fahren, stadtauswärts ist die Befahrung bis zum Skatepark möglich. Die Stampfergasse wird als zweistreifige Einbahn in Richtung Brauhausbrücke geführt. Auf der Brücke werden die zwei Fahrstreifen auf einen zusammengelegt und es ist nur der Einbahnverkehr vom 13. in den 14. Bezirk möglich. Das Linksabbiegen von der Brauhausbrücke in die Wientalstraße – vom 14. Bezirk kommend – ist für die Dauer der Baustelle nicht möglich, man muss großräumiger ausweichen. Ab 11. Juli wird der Verkehr auf der Brücke wieder in beide Richtungen geführt: Man kann dann rechts stadtauswärts auf die Wientalstraße abbiegen.

Umleitungsstrecke stadtauswärts: Start 10./11. Juli 2023

In der Nacht von 10. auf 11. Juli 2023 wird die Umleitung für den stadtauswärtigen Verkehr eingerichtet: Ab der Hütteldorfer Brücke wird der Verkehr für 12 Monate über den Bereich der Westeinfahrt geführt. Pro Fahrtrichtung (Westeinfahrt und -ausfahrt) sind jeweils zwei Fahrstreifen vorgesehen. Die Strecke bleibt damit in beide Richtungen offen. Im Sommer 2024 wird die gewohnte Westausfahrt wieder für den Verkehr freigegeben.

Mehr Informationen, inklusive VIDEO, finden Sie unter wien.gv.at/westausfahrt

Informationen

wien.gv.at/westausfahrt

Infoline Straße und Verkehr +43 1 955 59, täglich von 7 bis 18 Uhr

post@ma29.wien.gv.at

