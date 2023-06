„Sport am Sonntag“ über den Machtkampf im Österreichischen Olympischen Comité

Am 11. Juni um 18.20 Uhr in ORF 1 auch mit EURO-Qualifikation, Champions-League-Finale und Le Mans

Wien (OTS) - Rainer Pariasek präsentiert „Sport am Sonntag“ am 11. Juni um 18.20 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Machtkampf im Österreichischen Olympischen Comité

Wer zieht in Zukunft die Fäden im ÖOC? Es diskutieren live im Studio Herbert Houf (ÖOC-Vorstandsmitglied), Arno Pajek (Schwimm-Präsident) und Peter McDonald (Vorstand Wahlkommission).

Heiße Phase für das ÖFB-Team

Österreichs Fußballnationalteam vor den entscheidenden EM-Quali-Krachern gegen Belgien und Schweden.

Champions-League-Finale

Manchester City gegen Inter Mailand – Das Duell um die Nummer 1 in Europa.

Mythos Le Mans

100 Jahre Le Mans: Das legendäre 24-Stunden-Rennen im Blickpunkt der Motorsportwelt.

