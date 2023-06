FPÖ – Schnedlitz: „Die ÖVP und ihr Kanzler Nehammer haben keinen Plan, keine Visionen und kein Gespür für die Österreicher!“

Rekordteuerung, illegale Masseneinwanderung und Aushöhlung unserer Souveränität sowie Neutralität ergeben katastrophale Kanzlerbilanz – FPÖ ist einzige stabile Kraft für Bevölkerung

Wien (OTS) - „Die ÖVP hat keinen Plan, keine Visionen und vor allem keinerlei Gespür für die Interessen und Anliegen der Österreicher, gegen die sie jeden Tag arbeitet“, so reagierte FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz auf Aussagen von ÖVP-Generalsekretär Stocker im Zuge seiner heutigen Pressekonferenz. Die bisherige Bilanz von ÖVP-Bundeskanzler Nehammer sei „eine einzige Katastrophe“, unter der die Bevölkerung tagtäglich zu leiden habe: „ÖVP und Grüne haben mit ihrem politischen Totalversagen eine Rekordteuerung zu verantworten und unser Land damit zum ,Teuerungs-Hotspot´ in Europa gemacht. Dinge des alltäglichen Lebens wie Wohnen, Lebensmittel oder Energie werden für immer mehr Menschen unleistbar, wodurch der Wohlstand und die soziale Sicherheit zerstört werden. Dazu kommen noch eine illegale Masseneinwanderung über unsere Grenzen sowie die Aushöhlung unserer Souveränität und Neutralität!“

Die Österreicher könnten sich auf Bundeskanzler Nehammer daher überhaupt nicht verlassen, er stehe ganz im Gegenteil für „Unsicherheit, Instabilität und eine beispiellose Negativentwicklung“. „Die FPÖ ist daher die einzige stabile politische Kraft, für die die Interessen der Bevölkerung an allererster Stelle stehen. Unsere Heimat braucht gerade in Zeiten wie diesen keinen Kanzler, der sich mit einem vermeintlichen Zukunftsplan beschäftigt, obwohl er nicht einmal die Probleme der Gegenwart lösen kann und daher selbst keine Zukunft in der politischen Landschaft hat, sondern einen ,Volkskanzler´ Herbert Kickl an der Spitze einer freiheitlich geführten Bundesregierung, der mit klarer rot-weiß-roter Politik ein souveränes Österreich in Freiheit, Wohlstand und Gerechtigkeit sicherstellt. Neuwahlen und damit die Möglichkeit für die Bürger, die Weichen dafür zu stellen, wären daher das Gebot der Stunde“, so Schnedlitz.

