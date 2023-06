ORF-„Die Runde der Chefredakteurinnen und Chefredakteure“ mit Hans Bürger

Am 11. Juni um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Nach dem Wahldebakel der SPÖ am Parteitag steht offiziell fest: Andreas Babler ist neuer Parteichef der Sozialdemokraten. Sind alle Zweifel am Wahlvorgang ausgeräumt? Wie will Babler die Partei jetzt einen? Welche Rolle soll Hans Peter Doskozil künftig spielen und welche personellen und inhaltlichen Weichenstellungen sind zu erwarten? Wird Babler die bisherige Position der SPÖ zu Migration und Asyl umwerfen? Was bedeutet die neue SPÖ-Spitze für die politische Gemengelage? Wird die schwarz-grüne Regierungskoalition im Bund wie geplant bis zum Herbst 2024 halten und kann die FPÖ von der Wahl Bablers profitieren? Wirken die Maßnahmen der Politik gegen die Teuerung, die in Österreich nach wie vor überdurchschnittlich hoch ist? Und was bedeuten die am Donnerstag in Brüssel beschlossenen schärferen Asylregeln für die Asylpolitik in Österreich?

Darüber diskutiert am Sonntag, dem 11. Juni 2023, um 11.05 Uhr in ORF 2 Hans Bürger in „Die Runde der Chefredakteurinnen und Chefredakteure“ mit:

Martina Salomon

„Kurier“

Andreas Koller

„Salzburger Nachrichten“

Petra Stuiber

„Der Standard“

Christian Ultsch

„Die Presse“

