Zwei innovative BMF-Projekte mit Verwaltungspreis 2023 prämiert

Videotermine mit dem Finanzamt und Green Budgeting-Projekt wurden am 31. Mai ausgezeichnet

Wien (OTS) - Der österreichische Verwaltungspreis wird jährlich an Innovations- und Kooperationsprojekte von Bund, Ländern und Gemeinden vergeben. Diesmal sicherte sich das Finanzministerium gleich in zwei Kategorien eine Auszeichnung für seine Projekte.

Seit vergangenem Jahr haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, Termine mit dem Finanzamt per Video wahrzunehmen. Bereits im Herbst 2021 beauftragte das Finanzministerium die praktische Umsetzung einer solchen Lösung für die Finanzverwaltung. Im März 2022 konnte das neue System in Betrieb genommen werden. Mittlerweile werden pro Tag 25 bis 30 solcher Videokonferenzen mit Bürgerinnen und Bürgern abgehalten. Bisher wurden insgesamt knapp 4.600 Termine per Video abgewickelt, die im Durchschnitt rund zehn Minuten dauern. Derzeit werden Videotermine zu den Themen Arbeitnehmerveranlagung, Familienbeihilfe und Fragen zu Bescheid und Ergänzungsersuchen abgehalten. Für die Zukunft ist ein weiterer Ausbau geplant. Sicherheit steht dabei an erster Stelle und daher ist die Grundlage jedes Termins eine sichere Identifikation und Authentifizierung, wobei das neue System der „ID Austria“ eingesetzt wird.

„Durch die Corona-Pandemie ist die Zahl virtueller Besprechungen enorm angestiegen. Davon inspiriert haben wir eine bürgerfreundliche und innovative Lösung entwickelt, die von der Bevölkerung sehr gut angenommen wird. Der nun verliehene Verwaltungspreis unterstreicht, dass das BMF in Zusammenarbeit mit dem BRZ hier ein großartiges Projekt auf die Beine gestellt hat“, so Finanzminister Magnus Brunner.

Auch „Green Budgeting“-Projekt ausgezeichnet

Auch das Klimateam der Budgetsektion des BMF hat unter dem Titel „Green Budgeting“ ein Projekt zur Verknüpfung von Budget-Perspektive (INPUT) und Klima-Politik (IMPACT) eingereicht.

In diesem Zusammenhang wurde im Rahmen des ersten Moduls des Spending Review Zyklus „Grüner Wandel“, welcher auf dem nationalen Aufbau- und Resilienzplan basiert, im BMF 2022 eine sogenannte Green Budgeting Methode auf Bundesebene entwickelt. Diese Green Budgeting Methode wurde erstmalig für den Bundesvoranschlag 2022 angewendet und wird, im Sinne eines stufenweisen Ansatzes, schrittweise über den Budgetprozess ressortübergreifend implementiert sowie laufend weiterentwickelt und präzisiert. Aktuelle Entwicklungen dazu werden in der jährlichen Budgetbeilage Klima- und Umweltschutz veröffentlicht.

„Österreich zählt damit zu den Vorreitern im internationalen Trend der Verknüpfung von budgetären Mitteln mit Klima- und Umweltschutz. Durch den Einzug in die Finalrunde wurde die Relevanz der Green-Budgeting-Thematik für den Bund verdeutlicht und aufgezeigt, welche innovativen, zukunftsträchtigen und breit gefächerten Projekte das BMF hervorbringt“, so Finanzminister Brunner.

Allgemeines zum Verwaltungspreis

Der Verwaltungswettbewerb hat das Ziel, Innovationen in der Verwaltung zu bestärken, fördern und öffentlich vorzustellen. 142 Projekte in sieben Kategorien wurden dieses Jahr für den Verwaltungspreis 2023 eingereicht. Die Teams mit den innovativsten Projekten wurden anlässlich der feierlichen Preisverleihung am 31. Mai mit Trophäen und Auszeichnungen gewürdigt.

