„Thema" über lebensgefährlichen Leichtsinn – Starkstromunfälle beim Zugklettern

12. Juni um 21.10 Uhr in ORF 2

Christoph Feurstein präsentiert „Thema" am Montag, dem 12. Juni 2023, um 21.10 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Lebensgefährlicher Leichtsinn – Starkstromunfälle beim Zugklettern

„Ich wollte mit meinem besten Freund am Frachtenbahnhof Graffiti sprayen, für das Selfie bin ich auf einen Waggon geklettert“, erzählt der 15-jährige Jacob Kennedy. Plötzlich ein Blitz, ein Knall und dann Stille. Mit lebensgefährlichen Verbrennungen und inneren Verletzungen wird er ins Krankenhaus eingeliefert. Am vergangenen Donnerstag passiert das Gleiche einem 14-Jährigen in Graz. „Viele Jugendliche glauben, dass ihnen beim Klettern auf Zugwaggons nichts passieren kann, solange sie die Oberleitung nicht berühren. Das ist ein fataler Irrtum“, sagt die plastische Chirurgin und Verbrennungsspezialistin Viktoria König. Man braucht nur in die Nähe zu kommen, um eine Stromübertragung auszulösen. Drei Jugendliche erzählen in „Thema“-Interviews, wie ein kurzer Moment des Leichtsinns ihr Leben für immer verändert hat. Andrea Poschmaier, Susanne Kainberger und Fred Lindner zeigen, mit welchen Methoden die moderne Medizin versucht, diesen Jugendlichen zurück ins Leben zu helfen.

Was Pflegekräfte brauchen, um im Beruf zu bleiben

Gesperrte Spitalsbetten, unbesetzte Stellen, geschlossene Stationen. Die Gründe: Überlastung, fehlende Wertschätzung, zu wenig Zeit für Patientinnen und Patienten. Die Bundesländer werben deshalb um Fachpersonal aus Kolumbien, Vietnam oder den Philippinen. Rasiah Bharathan ist heute Gynäkologe am AKH Wien. Er kommt aus Sri Lanka und ist vor zwei Jahren nach Österreich gekommen. In Villach hat er einen neunmonatigen Sprachkurs mit dem Schwerpunkt Pflege für ausländische Arbeitskräfte absolviert. „Es ist so wichtig, nicht nur die Sprache zu lernen, sondern auch zu wissen, wie das Krankenhaus funktioniert, das Soziale, das Kulturelle“, sagt er. Im Projekt „SprachPflege“ hat ihn die Diplomkrankenpflegerin Martina Bettschar unterrichtet. Als sie später im Wiener AKH ihre Tochter zur Welt bringt, trifft sie ihren ehemaligen Schüler wieder: „Ich war so stolz auf ihn und auf unsere Arbeit, als ich ihn in seinem weißen Arztmantel zur Tür hereinkommen sah“. Im Krankenhaus Göttlicher Heiland in Wien führen Pflegekräfte in Ausbildung eine Abteilung selbst. Dort zeigen sie, was sie brauchen, um nicht auszubrennen und lange im Job zu bleiben. Ein Bericht von Andrea Poschmaier und Pia Bichara.

Personalmisere in der Gastronomie

„Wir müssen Gäste nach Hause schicken, weil wir das Personal einfach nicht mehr haben. Ich weiß nicht, wie das weitergehen soll“, klagt Karl Pollak vom Gasthaus zur Linde in Mistelbach in Niederösterreich. Viele Lokale schließen, weil sie kein Personal finden. Das liege an den schlechten Arbeitsbedingungen in der Branche, so das Ergebnis einer Studie. Geringe Löhne, viel Druck, schlechte Arbeitszeiten. „Als Jungköchin oder als Lehrling wirst du ausgebeutet. Das ist einfach so“, erzählt Köchin Victoria Trapel. „Vor jedem Dienst habe ich gezittert aus Angst vor dem, was mich erwartet“ sagt Fanny Kail, die nicht mehr als Kellnerin arbeiten möchte. Eine Reportage von Leon Hoffmann-Ostenhof.

