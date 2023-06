Urban Future Talk 06: Neue Infrastrukturen für neue Stadtteile

Wien (OTS) - Am Dienstag, den 20. Juni 2023, um 18.00 Uhr, wird ein Urban Future Talk zum Thema „Neue Infrastrukturen für neue Stadtteile“ veranstaltet. Das Event wird von UIV Urban Innovation Vienna, einem Unternehmen der Wien Holding, im Auftrag der Stadtplanung Wien, koordiniert.



Ein gutes Leben für alle ermöglichen

Die Bereitstellung von hochwertigen, gemeinwesensorientierten Infrastrukturen wie Schulen, Kindergärten, Krankenhäusern oder Büchereien sind Teil des grundlegenden Selbstverständnisses Wiens. Doch wie hat sich der Bedarf an Infrastrukturen in der jüngeren Vergangenheit verändert? Was wird benötigt, um in neuen Stadtentwicklungsgebieten sowie den angrenzenden Stadtteilen ein gutes Leben für alle zu ermöglichen? Welche neuen Anforderungen hat die COVID-Pandemie aufgezeigt, und welche sind durch den fortschreitenden Klimawandel absehbar? Von offenen Lerncafés und Community-Home-Office Bereichen über konsumfreie „Cooling Zones“ bis zu dezentralen Sport- oder Kultureinrichtungen. Welche Lehren können aus bereits fertiggestellten Stadtentwicklungsgebieten gezogen werden?



Im Vorfeld sowie Anschluss an die Veranstaltung besteht die Möglichkeit, die Ausstellung zum geplanten Schulcampus am Nordwestbahnhof zu besichtigen.

Termin

Dienstag, 20. Juni 2023 von 18.00 bis 20.00 Uhr in der Postbusgarage, ehem. IBA-Zentrum (Nordwestbahnstraße 16, 1200 Wien).

Inklusive Führung durch die Ausstellung zum geplanten Schulcampus jeweils 17.30-18.00 Uhr und 20.00-20.30 Uhr.

Der Eintritt ist frei, um Anmeldung wird gebeten.

