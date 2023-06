Wertvolle Information für SPÖ-Hergovich: Die Energieversorger von Wien, Burgenland und NÖ akkordieren gemeinsam ihre Preissenkung

St. Pölten (OTS) - „Eine wichtige Information für SPÖ-Landesvorsitzenden Sven Hergovich: Die Landesenergieversorger von Wien, dem Burgenland und Niederösterreich haben angekündigt ihre Preise zu senken. Diese arbeiten in einer Partnerschaft zusammen und akkordieren ihre Preissenkungen im Rahmen der EnergieAllianz gemeinsam. Wenn er also hier kritisiert, sollte er auch so ehrlich sein und Wien und das Burgenland im gleichen Atemzug nennen. Hergovich sollte nicht blind in jeden Knochen beißen, denn es könnte der eigene sein“, kommentiert VPNÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner eine heutige Aussendung von SPÖ-Landesvorsitzenden Sven Hergovich.

Rückfragen & Kontakt:

Volkspartei Niederösterreich – Die Niederösterreich-Partei

Mag. Günther Haslauer

Pressesprecher

0680/1159107

guenther.haslauer @ vpnoe.at