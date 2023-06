„On The Sunny Side...“ am 12. Juni im Bezirksmuseum 21

Kartenpreis: 25 Euro, Info und Reservierung: 0699/111 62 984

Wien (OTS) - Die Mitglieder der Kammermusik-Formation „Wiener Instrumentalsolisten“ gehören bedeutenden Klassik-Orchestern an. Im beliebten Zyklus „Musik aus Geschichte und Gegenwart“ spielen die ausgezeichneten Musiker*innen gerne auch moderne Kompositionen.

Am Montag, 12. Juni, widmet sich das namhafte Ensemble im Saal des Bezirksmuseums Floridsdorf (21., Prager Straße 33, Mautner Schlössl) ab 19.30 Uhr „jazzigen“ Stücken. Das Konzert hat das Motto „On The Sunny Side Of The Street“. Virtuos interpretiert werden Werke von Duke Ellington, George Gershwin, Dave Brubeck, Claude Bolling sowie Quincy Jones. Um 19.00 Uhr öffnet die Abend-Kasse, Karten kosten 25 Euro. Info und Reservierung: 0699/111 62 984. Kontaktaufnahme via E-Mail: office@wienerinstrumentalsolisten.at.

Vielerlei Kultur-Veranstaltungen (Konzerte, Lesungen, Theater, u.a.) werden laufend im Bezirksmuseum Floridsdorf abgewickelt. Auskünfte über die nächsten Aktivitäten erhalten Interessierte vom ehrenamtlich tätigen Leiter, Ferdinand Lesmeister: Telefon 0664/55 66 973. Kontakt per E-Mail: bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

presse.wien.gv.at