Ab Montag bei RTLZWEI: "B:REAL - Echte Promis, echtes Leben" (FOTO)

München (ots) - Es geht endlich los mit pikanten Details und privaten Einblicken in die Welt der Berliner Realitystars - da, wo andere Realityshows aufhören. In der ersten Woche wird gefeiert, geflirtet und gelästert. Aber auch emotionale Familienmomente bei Eric, Mike und Michelle kommen nicht zu kurz. "B:REAL - Echte Promis, echtes Leben" ab 12. Juni von Montag bis Freitag um 17:05 Uhr bei RTLZWEI.

Reality Daily Soap aus Berlin startet

In der ersten Woche: Lange Partynacht, neue Romanzen und Paartherapie

Ab 12. Juni, Montag bis Freitag, um 17:05 Uhr bei RTLZWEI

Ein Blick in die Wohnung von Kader Loth gefällig? Die Queen des Reality TV und ihr Mann Isi öffnen ihre Türen. Dabei gibt es Einblicke in Kaders Kleiderschrank, ihre Deko-Vorlieben und Kinderfotos. Aber natürlich auch die Probleme, die sie tief im Innern beschäftigen. Kinderwunsch, Adoption und Wechseljahre stellen ein großes Problem für sie und ihre Beziehung zu Isi dar.

Die Dreierkonstellation, die sich gewaschen hat: Eric und Sanja schweben eigentlich auf Wolke 7, doch Sanjas Freundin Arielle kann Eric nicht ausstehen. Die erste gemeinsame Partynacht der Clique in Xenias Club steht an - und leider begeht Eric direkt einen großen Vertrauensbruch seiner Freundin gegenüber.

Abseits des Streits mit Eric beschäftigt Arielle aber etwas ganz anderes. Erstmals erzählt sie von der dunkelsten Stunde ihrer Vergangenheit und ihrer Nahtoderfahrung. Dieses Erlebnis will sie nun für immer unter der Haut verewigen.

Mike und Michelle geben Einblicke in ihre Ehe, die so oft von Außenstehenden verurteilt wurde. Beim Minigolf mit Michelles Sohn zeigt Mike seine zärtliche Seite als Freund und Teilzeitpapa für den Kleinen. Am Donnerstag nehmen die beiden die Zuschauerinnen und Zuschauer sogar mit zu einem sehr intimen Moment: der Paartherapie.

Direkt am Montag tauchen die Freunde aus NRW auf: Ob beim gemeinsamen Willkommens-Brunch in der Mädels-WG oder bei der Sightseeing-Bustour, Chris und Diogo machen überall Stimmung und heizen der Hauptstadt ordentlich ein.

Tätowierer Diogo und Melody flirten, was das Zeug hält. Das fällt auch den anderen auf und sie sind sich sicher: Da geht doch irgendwas?!

Auch Xenia kann langsam nicht mehr vor ihren Freundinnen verheimlichen, dass sich da etwas mit ihrem Chef Sascha anbahnt.

Cosimo und seine Freundin und Traumfrau Nathalie kommen die Clique in Berlin besuchen. Das Paar ist immer noch wie frisch verliebt. Im Gegenzug dazu haben Kader und Isi mit einer regelrechten Sexflaute zu kämpfen. Unvorstellbar für den Checker vom Neckar. Kann er mit seiner lustigen Art dem frustrierten Isi helfen?

"B:REAL - Echte Promis, echtes Leben" startet am 12. Juni 2023 um 17:05 Uhr bei RTLZWEI. Das Format wird von Montag bis Freitag ausgestrahlt und von Filmpool Entertainment produziert.

Hier geht es zu den Pressebildern des Casts.

