16. Bezirk: Erzählabend „Kuriositäten aus Ottakring“

Wien (OTS) - Ein Ottakringer Original macht am Donnerstag, 15. Juni, einen amüsanten Rückblick auf die Vergangenheit des 16. Bezirks: Ferdinand „Ferry“ Kovarik hat für den unterhaltsamen Erzählabend im „Schutzhaus Waidäcker“ (16., Steinlegasse 35) ein neues Geschichten-Programm mit dem Titel „Kuriositäten und Berühmtheiten aus Ottakring“ zusammengestellt. Beginn: 19.00 Uhr (Einlass: 17.00 Uhr).

Das Kultur-Projekt wird vom Bezirk gefördert. Der Eintritt ist gratis. „Spenden werden nicht zurückgewiesen“, versichert der Bezirkschronist, Vortragende, Deklamator, Anekdoten-Sammler und mehrmalige Buchautor.

Show-Schlagzeuger Heini Altbart umrahmt mit seinem Boogie Woogie- und Blues-Trio melodiös die Schilderungen des Professors. Ab sofort sind Anmeldungen möglich: Telefon 416 98 56 (Schutzhaus Waidäcker).

Wissenswertes über Seekuh und Frosch, Infos: 0650/41 88 130

Was es mit der „Seekuh von Ottakring“, einem Turm-Aufsatz mit der Bezeichnung „Frosch“, einer Tanz-Schule in Neulerchenfeld und zahlreichen anderen Besonderheiten auf sich hat, wird der Träger des „Goldenen Verdienstzeichen des Landes Wien“ (1997) den Zuhörer*innen mit einem Schmunzeln verraten. Ferdinand Kovarik ist Verfasser und Herausgeber von 10 Bänden der Reihe „Schmankerln aus Ottakring“. Einstmals war der pensionierte Oberamtsrat als Leiter einer „Bürgerdienst“-Außenstelle, als Personalvertreter und in der Bezirkspolitik aktiv. Weit über die Bezirksgrenzen hinaus, kennt man Kovarik als „Ottakringer mit Leib und Seele“.

Auskünfte zur anstehenden Veranstaltung gibt der gesprächige Menschenfreund unter der Telefonnummer 0650/41 88 130.

