Am 14. Juni startet das Theaterfest Niederösterreich

Erste Premieren in Melk, Baden, Laxenburg und auf der Rosenburg

St.Pölten (OTS) - Am Mittwoch, 14. Juni, startet das Theaterfest Niederösterreich, das heuer 23 Premieren an 19 Standorten sowie sechs Kinderproduktionen umfasst, mit der Uraufführung des Auftragswerkes „Kassandra und die Frauen Trojas“ bei den Sommerspielen Melk; Beginn in der Wachauarena Melk ist um 20.15 Uhr. Zu sehen ist das Stück von Magda Woitzuck, das den Fall Trojas aus der Sicht der tragischen Figur der Kassandra beleuchtet und mit ihren Erlebnissen und dem weiblichen Blick auf die Welt die Geschichte neu interpretiert, in der Regie der NÖ Kulturpreisträgerin Christina Gegenbauer. Folgetermine: 16., 24. und 30. Juni sowie, 1., 13., 14., 20., 28. und 29. Juli jeweils ab 20.15 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02752/54060, e-mail office @ wachaukulturmelk.at und www.sommerspielemelk.at.

Am Freitag, 16. Juni, startet die Bühne Baden mit der Operette „Der Graf von Luxemburg“ von Franz Lehár in ihre Sommersaison; die Premiere in der Sommerarena beginnt um 19 Uhr. Hauptakteure der turbulent-erotischen Verstrickungen mit Pariser Flair sind Iurie Ciobanu, Sieglinde Feldhofer, Roman Frankl und Marika Lichter; Regie führt Thomas Smolej, die musikalische Leitung hat Marius Burkert inne. Folgetermine: 17., 23. und 24. Juni, 1., 2., 9., 15. und 23. Juli sowie 4., 9. und 20. August; Vorstellungsbeginn ist jeweils um 19.30 Uhr bzw. am 1. Juli um 19 Uhr und am 20. August um 18 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 02252/22522, e-mail ticket @ buehnebaden.at und www.buehnebaden.at.

Ganz im Zeichen der Liebe steht die nächste Premiere, „All We Need Is Love“ am Sonntag, 18. Juni, beim Kultursommer Laxenburg; Beginn im Hof der Franzensburg im Schlosspark von Laxenburg ist um 16.30 Uhr. Bei dem aus früheren, gegenwärtigen und künftigen Verhältnissen gespeisten „Paartherapeutical“ setzt Intendant Adi Hirschal auf sein bewährtes Autorenduo Christian Deix und Olivier Lendl. Gemeinsam mit ihnen spielen, singen und tanzen bis 20. August Angelika Niedetzky, Pia Baresch, Michelle Härle u. a. (Regie: Erhard Pauer). Aufführungstermine: jeweils Samstag und Sonntag ab 16.30 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02236/73640 und www.kultursommerlaxenburg.at.

Am Donnerstag, 22. Juni, folgt ab 19 Uhr im Theaterzelt auf der Rosenburg die Premiere der Liebeskomödie „Shakespeare in Love“ in einer Bühnenfassung von Lee Hall nach dem Drehbuch von Marc Norman und Tom Stoppard. Regie bei dem Verwirrspiel um vertauschte Rollen, Geschlechterpositionen und Hormone rund um eine Schreibblockade William Shakespeares im Vorfeld von „Romeo und Julia“ führt Marcus Ganser. Gespielt wird die Produktion der Sommernachtskomödie Rosenburg von Curdin Caviziel, Elisabeth Engstler, Paul Graf u. a. bis 6. August, jeweils Freitag und Samstag ab 19 Uhr sowie Sonntag ab 18 Uhr bzw. an den Samstagen 24. Juni und 8. Juli ab 16 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 0664/1630543, e-mail karten @ sommernachtskomoedie.at und www.sommernachtskomoedie.at.

Nähere Informationen und die kostenlose Programmbroschüre unter 0664/1888018, e-mail info @ theaterfest-noe.at und www.theaterfest-noe.at.

