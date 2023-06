Generalsanierung des Turnsaals der Höheren Lehranstalt Mödling

LR Teschl-Hofmeister: „Investition von knapp 1,5 Millionen Euro in die Bildungslandschaft Niederösterreichs“

St.Pölten (OTS) - 1924 als Frauengewerbeschule für Weißnähen und Kleidermacher gegründet, entwickelten sich die Höhere Lehranstalt für Mode und die Höhere Lehranstalt für Produktmanagement und Präsentation zu Vorzeigeschulen für das Land Niederösterreich, welche zusammen insgesamt 476 Schülerinnen und Schüler sowie 60 Lehrerinnen und Lehrer zählen. „Jede Investition in die Bildungslandschaft Niederösterreichs ist eine Investition in die Zukunft des Landes Niederösterreich. Nachdem der Turnsaal auch für Leistungsschauen genutzt wird, werden die Schülerinnen und Schüler nach Fertigstellung der Bauarbeiten doppelten Grund zur Freude haben“, so Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Nach einer Nutzungszeit von 33 Jahren werden der Turnsaal und die erforderlichen Nebenräume umfassend saniert. Neben einer Erneuerung des Dachaufbaus werden auch die Außenhülle des Turnsaals mit einer Wärmedämmung, die Lüftungsanlage und die Beleuchtung auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden. Zudem wird ein barrierefreier Zugang geschaffen werden.

