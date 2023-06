„baltic essential strings“ am 16.6. im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) - Komponist und Geiger Sebastian Gürtler präsentiert mit seinem „baltic essential strings“-Projekt ein neues Programm mit Musik aus dem Baltikum: am Freitag, den 16. Juni (19.30 Uhr) im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses.

Sebastian Gürtler, bekannt durch Arrangements und Kompositionen für Amarcord Wien und The Vienna Berlin Music Club-Philharmonix, schreibt neue Stücke für Streichquartett, basierend auf alten baltischen Volksliedern. Episch, mittelalterlich, folksy, unsentimental bis heiter, irgendwo zwischen Monteverdi, Janáček, Bluegrass und Schostakowitsch. Die während der Pandemie begonnene Idee mündete in das Projekt „baltic essential strings“, in dem diese Neuschöpfungen dem Werk des tief in der folkloristischen und traditionellen Musik verwurzelten baltischen Zeitgenossen Pēteris Vasks gegenüberstehen. Gemeinsam mit Pavol Varga (Violine), Nicolás Bernal-Montaña, (Viola) und Marta Sudraba (Violoncello) bringt Gürtler das neue Programm nun auf die Bühne. Der Eintritt für das Konzert beträgt EUR 24,–; mit der ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50 % ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 10 % Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

