dm: Jobangebote für Kika/Leiner-Mitarbeiter

dm wirbt gemeinsam mit Betriebsrat für Wechsel in die Drogerie

Salzburg/Wals (OTS) - Parallel zum dm Recruiting tauschen Betriebsräte von dm drogerie markt Informationen zu offenen Stellen bei dm direkt mit der Arbeitnehmervertretung von Kika/Leiner aus: Von der Kündigungswelle betroffene Mitarbeiterinnnen und Mitarbeiter sind eingeladen, sich über das Bewerberportal www.dm-jobs.at zu melden. Zumindest 52 Stellen in direktem Umfeld von Schließungsstandorten sind aktuell verfügbar.

Nach Bekanntwerden der geplanten Kündigungswelle bei Kika/Leiner geht dm drogerie markt direkt auf die Belegschaftsvertretung zu, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern neue Perspektiven anzubieten: „Wir haben aktuell mindestens 52 offene Positionen in direktem Umfeld von Kika- oder Leiner-Standorten, die geschlossen werden sollen. Parallel zu den HR-Abteilungen auf beiden Seiten sind auch unsere Betriebsräte mit ihren Betriebsratskollegen bei Kika-Leiner in Kontakt und geben konkrete Informationen auf diesem sehr direkten Weg an die betroffenen Mitarbeiter weiter“, sagt Petra Mathi-Kogelnik, Geschäftsführerin bei dm drogerie markt.

Angeboten werden freie Stellen in dm Filialen – von Reinigungskräften über Mitarbeiter im Verkauf bis zu Filialleitungen. Dazu kommen einige Positionen in der Logistik im Verteilzentrum Enns. Interessierte sind eingeladen, sich über das Bewerberportal www.dm-jobs.at zu melden.

Verlässlichkeit und Verantwortungsbewusstsein

„Unter dem Motto ,Arbeit anders leben‘ geht es uns bei dm um ein menschliches und faires Miteinander, um attraktive Einkommen und Benefits, um persönliche und fachliche Weiterentwicklungsangebote, um die Vereinbarkeit von privaten und beruflichen Anforderungen. Und was leider nicht mehr selbstverständlich zu sein scheint: Um Verlässlichkeit und Verantwortungsbewusstsein gegenüber Mitarbeitern und Geschäftspartnern“, betont Mathi-Kogelnik die Werte der Gründer und Eigentümerfamilien sowie der Unternehmensleitung von dm drogerie markt.

Rückfragen & Kontakt:

dm drogerie markt GmbH

Mag. Stefan Ornig

Pressesprecher dm drogerie markt Österreich, movea marketing GmbH & Co KG

Tel.: 0662/64 35 79-0

presse @ dm.at