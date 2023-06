„Stadt:Kultur im Park“ in Baden

Kabarett, Lesungen und Konzerte ab 20. Juni

St.Pölten (OTS) - Im Kurpark Baden lädt auch heuer wieder die „Stadt:Kultur im Park“ von Dienstag, 20. Juni, bis Samstag, 8. Juli, an insgesamt elf Spieltagen zu Kabarett, Lesungen und Konzerten unter freiem Himmel. Den Auftakt des Festivals macht am Dienstag, 20. Juni, der bayerische Liedermacher Hans Söllner, am Donnerstag, 22. Juni, folgt Heinz Marecek mit seinem Programm „Mein Kollege, der Affe“, am Sonntag, 25. Juni, Karl Markovics mit einer Lesung aus Arthur Schnitzlers Novelle „Leutnant Gustl“.

Am Mittwoch, 28. Juni, ist ein Konzert von Voodoo Jürgens angesetzt, am Donnerstag, 29. Juni, zeigt Omar Sarsam seine „Sonderklasse“. Kabarett bietet die „Stadt:Kultur im Park“ auch am Montag, 3. Juli, mit Dirk Stermanns „Zusammenbraut“ und am Dienstag, 4. Juli, mit Christoph Fritz und seiner „Zärtlichkeit“. Am Mittwoch, 5. Juli, gastiert Erika Pluhar mit „Pluhar liest Pluhar“, am Donnerstag, 6. Juli, beehren mit Ernst Molden und dem Nino aus Wien der „Leonard Cohen Wiens” und der „Bob Dylan vom Praterstern” den Kurpark Baden.

Musikalisch geht es auch tags darauf, am Freitag, 7. Juli, weiter, wenn sich Katharina Straßer gemeinsam mit ihrer Band unter dem Titel „Keine Angst“ auf eine ganz persönliche und humorvolle Zeitreise durch die Geschichte der österreichischen Popmusik von 1970 bis heute begibt. Das Finale am Samstag, 8. Juli, bestreiten dann die Kabarett-Newcomer Benedikt Mitmannsgruber und David Stockenreitner mit ihrem Programm „Neue Besen kehren gut“.

Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr; Karten u. a. unter www.oeticket.com; nähere Informationen unter www.stadt-kultur.at.

