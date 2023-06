LR Teschl-Hofmeister zum Vatertag: Vereinbarkeit von Beruf und Familie im Fokus

Individuelle Karenzmodelle, Papamonat und Betreuungsoffensive unterstützen gleichberechtigte Elternschaft und bieten Vätern mehr Familienzeit

St.Pölten (OTS) - Vereinbarkeit von Beruf und Familie betrifft längst beide Elternteile. Zahlreiche Maßnahmen wie individuelle Karenzmodelle, Papamonat und die Angebote der blau-gelben Kinderbetreuungsoffensive tragen dazu bei, Eltern und Erziehungsberechtigte dabei zu unterstützen. Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister freut sich anlässlich des bevorstehenden Vatertages über die stetigen Entwicklungen und betont:

„Gleichberechtigte Elternschaft und Väterbeteiligung sind mittlerweile vielerorts bereits gelebte Praxis.“

Väterkarenz und Papamonat sind zwei wesentliche Angebote, die den Vätern ermöglichen mehr Zeit mit ihren Familien zu verbringen. Der Papamonat kann direkt nach der Geburt des Kindes in Anspruch genommen werden und ist mit dem Familienzeitbonus auch finanziell geregelt. Mit dem Modell der Elternkarenz wird beiden Eltern ermöglicht, Karenzzeit in Anspruch zu nehmen. „Auch die ,blau-gelbe Kinderbetreuungsoffensive‘ trägt zur gleichberechtigten Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei. Sie bietet Eltern und Erziehungsberechtigten mit dem Ausbau der bedarfsgerechten Kinderbetreuung und kostenlosen Betreuungsangeboten die Möglichkeit früher in den Beruf zurückzukehren, wenn sie dies auch wünschen“, betont Teschl-Hofmeister.

Zeit mit der Familie zu verbringen, ist ganz besonders wertvoll – dabei sind Eltern und Erziehungsberechtigte, Großeltern aber auch Tanten und Onkel sowie andere Bezugspersonen des Kindes inbegriffen. Der NÖ Familienpass bietet mit mehr als 500 Partnerbetrieben, die verschiedensten Angebote, Anregungen für gemeinsame Unternehmungen in Niederösterreich und auch darüber hinaus. Zahlreiche Ideen für einen gelungenen Vatertagsausflug mit dem NÖ Familienpass gibt es auf www.familienpass.at.

Weitere Informationen: Karin Feldhofer, 02742 9005 13484, karin.feldhofer @ noel.gv.at oder Sophie Moser, 02742 9005 13474, sophie.moser @ noel.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Philipp Hebenstreit

02742/9005-13632

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse