54. Retzer Weinwoche offiziell eröffnet

LH Mikl-Leitner: „Der Wein ist unser Kulturgut und wichtiger Botschafter weit über die Grenzen Niederösterreichs hinaus“

St. Pölten (OTS) - Vom 7. bis 11. Juni 2023 steht Retz ganz im Zeichen des Weines. Die Weinwoche ist ein besonderer Höhepunkt im Retzer Kulturleben und für die Besucherinnen und Besucher eine gute Gelegenheit, mehr als 700 Weine der Region kennenzulernen. Am gestrigen Donnerstag erfolgte im Beisein von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner der große Auftakt im Retzer Sparkassengarten mit der Ehrung der 19 Sortensieger sowie der „Top Ten Winzer des Jahres“, unter denen sich das Weingut Bannert den ersten Platz sicherte und damit Manfred Bannert zum „Winzer des Jahres 2023“ gekürt wurde.

Die Landeshauptfrau gratulierte allen Ausgezeichneten und bezeichnete den Wein als „unser Kulturgut und wichtiger Botschafter weit über die Grenzen Niederösterreichs hinaus.“ Er sei ein Exportschlager seit vielen Jahrzehnten und eng verknüpft mit dem Tourismus im Land, denn „die zahlreichen Veranstaltungen rund um den Wein wie diese Weinwoche bringen viele Gäste zu uns nach Niederösterreich“, so Mikl-Leitner. Um das Land vom Ausflugs- zum Urlaubsland weiterzuentwickeln, werde man künftig noch mehr Angebote schaffen, „wo unsere Gäste das Weinerlebnis kombinieren können mit Radfahren, einer schönen Unterkunft, einem Besuch im Theater oder Museum und bei einem guten Heurigen, damit Niederösterreich zu einem Gesamterlebnis wird und die Gäste gerne noch länger bei uns bleiben.“ Gerade das Retzerland sei immer eine Reise wert, denn es vereine all das, wofür Niederösterreich stehe: „Die wunderbare Natur, die schönen Ortschaften und Städte, Kultur und Kulinarik und natürlich für den guten Wein“, sagte die Landeshauptfrau.

Der Retzer Bürgermeister Stefan Lang freute sich, dass sich die Weinwoche „einerseits zu einem gesellschaftlichen Treffpunkt für so viele Menschen weit übers Retzerland hinaus“ entwickelt habe, zudem habe sie einen enormen Werbewert für Stadt und Region und sei außerdem ein Beweis für den starken Zusammenhalt in der Region. „120 Winzerinnen und Winzer und viele helfende Hände sorgen dafür, dass diese Weinwoche alljährlich ein Erfolg ist – das beste Zeichen für das Miteinander im Retzerland“, so Lang.

Zu Worte kamen auch der NÖ Weinbaupräsident Reinhard Zöchmann sowie die Obmänner und die Obfrau des Bezirksweinbauverbandes, Hannes Graf, Karl Hindler und Kerstin Schüller, die von einem „spannenden, aber herausfordernden Weinjahr für die Winzerinnen und Winzer“ sprachen, das einen Jahrgang hervorgebracht habe, „den seine Fruchtigkeit, gute Säurestruktur und Langlebigkeit“ auszeichne. Zudem unterstrichen auch sie: „Die größte Stärke des Weinbaugebietes Retz ist der Zusammenhalt der Winzerinnen und Winzer.“

Die NÖ Weinkönigin Sophie Hromatka und ihre Vize-Weinkönigin Katharina Baumgartner erklärten die Retzer Weinwoche offiziell für eröffnet. Musikalisch umrahmt wurde der Festakt von der Stadtkapelle Retz.

Weitere Informationen rund um die Retzer Weinwoche online auf www.retzer-weinwoche.at

