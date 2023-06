AVISO: Bundesheer feiert ‚Tag der Miliz 2023‘

Wien (OTS) - Am Montag, den 12. Juni 2023 findet in der Roßauer Kaserne die Festveranstaltung zum ‚Tag der Miliz 2023‘ statt. Im Rahmen dieses Zusammentreffens zeichnet Verteidigungsministerin Klaudia Tanner gemeinsam mit dem Milizbeauftragten Generalmajor Erwin Hameseder besonders herausragende Soldaten und Milizwerber aus.

Die TÜV-Austria-Akademie übergibt außerdem 'TÜV AUSTRIA Miliz-Zertifizierungen'



u.a. anwesend sind Wehrsprecher aus dem Parlament, Vertreter der Industriellennvereinigung, der WKO und Interessengemeinschaften.



Journalistinnen und Journalisten sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Eine Anmeldung ist bis 12. Juni 2023, 09:00 Uhr, unter +43 (0)664-622-1005 bzw. presse @ bmlv.gv.at verpflichtend.



Ablauf:

Ab 16:00 Uhr Einlass



16:30 - 17:30 Uhr Vortrag: Generalmajor Bruno HOFBAUER, Leiter der Direktion Fähigkeiten und Grundsatzplanung zum Thema: "Krieg in der UKRAINE" und die aktuelle Sicherheitspolitische Situation am Balkan und die Auswirkungen auf das ÖBH - Aufbauplan 2032.



18:00 Uhr Beginn Festakt zum 'Tag der Miliz 2023'



anschließend bestehen Interviewmöglichkeiten



Zeit & Ort

Ab 16:00 Uhr Einlass in die Roßauer Kaserne, Bundesministerium für Landesverteidigung, Roßauer Lände 1, 1090 Wien



Um Anmeldung wird gebeten bis Montag, 12. Juni 2023, bis 09.00 Uhr!





Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landesverteidigung

Presseabteilung

+43 664-622-1005

presse @ bmlv.gv.at

http://www.bundesheer.at

@Bundesheerbauer