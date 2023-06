Gleichenfeier „Stadthaus zum Fluss“ und „Am Park“ des NID-Projekts „Quartier Mitte“ in St. Pölten

St. Pölten (OTS) -

Dachgleiche für 109 Mietwohnungen des Projekts „Quartier Mitte“

Entwicklung und Totalunternehmer: NOE Immobilien Development GmbH (NID)

Bauherren: DONAU Versicherung und WIENER STÄDTISCHE Versicherung

Die NOE Immobilien Development GmbH (NID), der Spezialist für hochwertiges Wohnen in Niederösterreich und Wien, lud diese Woche in die Rennbahnstraße 2 – um die Dachgleiche der Bauteile „Stadthaus zum Fluss“ und „Am Park“ des Projekts „Quartier Mitte“ in St. Pölten zu feiern. Im Zuge der Gleichenfeier, die nach alter Tradition mit Gleichenspruch und erfolgreich zerbrochenem Trinkglas zelebriert wurde, überreichte NID-Geschäftsführer, Bmstr. Ing. Michael Neubauer, in Anwesenheit des Bürgermeisters der Stadt St. Pölten, Mag. Matthias Stadler, das traditionelle Gleichengeld an den Polier des Generalunternehmers Handler Bau GmbH, Karl Tomisser – stellvertretend für die Bauarbeiter, die bis zur Dachgleiche an dieser Baustelle beschäftigt waren.

Insgesamt entstehen in den beiden Baukörpern 109 Mietwohnungen mit 2 bis 4 Zimmern sowie Stellplätze in den Tiefgeschoßen. Aufs „Stadthaus zum Fluss“ entfallen dabei 45 Wohneinheiten, im Bauteil „Am Park“ entstehen 64 Wohneinheiten – jeweils mit Freiflächen wie Eigengarten, Balkon oder Terrasse. Die Fertigstellung ist für Ende 2023 geplant. „Als Generalunternehmer ist uns die gute Zusammenarbeit mit unseren Bauherren und mit allen Gewerken auf der Baustelle sehr wichtig“, so DI (FH) Michael Schranz, Geschäftsführer der HANDLER Bau GmbH. „Unser Know-How im Bereich Lean- und Prozessmanagement, sowie die regelmäßige Abstimmung auf der Baustelle sichern eine effiziente Abwicklung des Bauvorhabens und eine transparente Kommunikation auf Augenhöhe mit allen Beteiligten.“

Wirtschaftsstandort St. Pölten gefragt

Der erste Bauteil des Projekts „Quartier Mitte“ – „Leben am Fluss“ – wurde 2020 fertig gestellt, für die Bauteile „Stadthaus zum Fluss“ und „Am Park“ sowie das Parkhaus (bei dem erst im Mai diesen Jahres Spatenstich gefeiert wurde) sind die Fertigstellungen noch heuer geplant. „Die NID stellt bei dieser Quartiersentwicklung – die schon vor Jahren gemeinsam mit der fachlichen Unterstützung von renommierten Architekten, Experten aus Wien sowie Vertretern der Stadt begann – ihre Kompetenz als Projektentwickler und Totalunternehmer unter Beweis. Das ‚Quartier Mitte‘ wird nach einem an den Standort angepassten Konzept errichtet, das verschiedene Baukörper vorsieht und Leben, Wohnen und Arbeiten verbindet. Als derzeit größtes Immobilienprojekt in der Landeshauptstadt stellt es ein Leitprojekt für den gesamten niederösterreichischen Immobilienmarkt dar – und wird in den kommenden Jahren kontinuierlich erweitert“, so Bmstr. Ing. Michael Neubauer, Geschäftsführer NID.

„Steigende Einwohner:innenzahlen sind ein Beleg für Lebensqualität und Standortvorzüge. In St. Pölten findet man qualitativen Wohnraum zu leistbaren Preisen. Zugleich legen wir ab er auch besonderen Augenmerk darauf, dass unsere Stadt mit Weitsicht, moderat und nachhaltig wächst. In Anbetracht der Klimakrise ist es wichtig, die wertvollen Böden zu schützen und den vorhandenen Platz optimal zu nutzen. Das gesamte Projekt ‚Quartier Mitte‘ erfüllt diesen Anspruch an unsere Stadtentwicklung durch seine Lage an der Innenstadt und sein Konzept aber auch durch seine gelungene architektonische Gestaltung in besonderem Maße“, ergänzt Bürgermeister Mag. Matthias Stadler.

Toplage überzeugt Bauherren

St. Pölten ist in den vergangenen Jahren um rd. 6.000 Einwohner:innen gewachsen und verzeichnet weiter stetigen Zuzug. „Das langfristige Potenzial des Immobilienstandorts St. Pölten sowie die besonders ansprechende Lage des Projekts, zwischen dem Fluss-Raum der Traisen und dem Stadtzentrum, hat die Bauherren DONAU Versicherung sowie WIENER STÄDTISCHE Versicherung überzeugt. Wir freuen uns, diese beiden Bauteile als Totalunternehmer für sie errichten zu dürfen“, so Neubauer.

„Mit den Wohngebäuden ‚Stadthaus zum Fluss‘ und ‚Am Park‘ wird Wohnraum in Toplage in St. Pölten geschaffen, der für zukünftige Mieter:innen mit der überregionalen Verkehrsanbindung, umliegenden Infrastruktur und Nahversorgung sehr attraktiv ist“, erklärt DONAU-Vorstandsdirektor Wolfgang Petschko und fügt hinzu: „Als Bauherr dieses Projektes nehmen wir unsere wirtschaftliche und gesellschaftliche Verantwortung in und um St. Pölten wahr, einer Region, in der die DONAU traditionell stark verankert ist.“

„Es ist eine Freude, attraktiven und nachhaltigen Wohnbau in einer Region zu schaffen, in der die Wiener Städtische Nummer eins in der Branche ist“, sagt Christine Dornaus, Vorstandsdirektorin Wiener Städtische Versicherung, mit Blick auf das größte private Immobilienprojekt in St. Pölten. „Als einer der größten Immobilieninvestoren des Landes leben wir das Regionalitätsprinzip: Wir sind stolz darauf, genau dort zu investieren, wo der Prämieneuro herkommt.“

Über die NOE Immobilien Development GmbH (NID)

Die NID (NOE Immobilien Development GmbH) ist ein Immobilienentwickler mit Tätigkeitsschwerpunkt in Niederösterreich und Wien. Mit einem Projektvolumen von über 300 Mio. Euro ist die NID eines der größeren Entwicklungsunternehmen auf dem ostösterreichischen Markt.

Projektentwicklungen der NID sind geprägt durch abgestimmte Architektur, nachhaltige Denkweise und Einbeziehung aller Stakeholder – mit dem Ziel, ein gutes Angebot an qualitativen, hochwertigen Wohnungen mit attraktivem Preisniveau für alle Kunden zu erzielen.

Die NID ist Träger des Gütesiegels „IMMO-Champion 2023“ in der Kategorie „Entwickler“ – einer Auszeichnung vom KURIER gemeinsam mit dem IMWF (Institut für Management- und Wirtschaftsforschung). www.nid.immo

Rückfragen & Kontakt:

Martina Vukits

NID Marketing & Unternehmenskommunikation

Tel.: +43 676 838 228 01

E-Mail: martina.vukits @ nid.immo