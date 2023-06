TIFIN AMP kündigt Spin-off mit unabhängiger Serie-A-Finanzierung an, unterstützt von Motive Partners und TIFIN

Boulder, Colorado, und New York (ots/PRNewswire) - TIFIN AMP, der Partner für künstliche Intelligenz („KI") im modernen Vertrieb, freut sich, den erfolgreichen Abschluss einer Serie-A-Runde und die Gründung einer neuen, von der Muttergesellschaft TIFIN unabhängigen Vorstands bekanntzugeben.

Die Finanzierungsrunde wird von Motive Ventures, dem Venture-Arm von Motive Partners geleitet. Dieser Schritt markiert eine Erweiterung der Zusammenarbeit zwischen TIFIN und Motive Partners und baut auf den Investitionen auf, die Motive Partners im Rahmen der Serie-D-Runde von TIFIN im vergangenen Jahr getätigt hat.

Die integrierte Vertriebsplattform von TIFIN AMP ist die erste ihrer Art in der Vermögensverwaltungsbranche. Gestützt auf fortschrittlichem Maschinellem Lernen und Datenwissenschaft ermöglicht es führenden Vermögensverwaltungsgesellschaften, ungenutzte Fonds- und verwaltete Kontoverteilungsmöglichkeiten innerhalb ihrer bestehenden Kunden- und Interessentenbasis zu erschließen. Mit seinen integrierten Nurturing-Funktionen, die Feedback in Echtzeit bieten, können Vermögensverwalter jetzt ihre eigenen, individuell angepassten algorithmischen Plattformen gestalten, die sich automatisch beim Targeting von Vermögensverwaltern weiterentwickeln und lernen. In Kombination mit den einzigartigen Daten von TIFIN AMP können die Algo- und Feedback-Funktionen die Art und Weise verändern, wie in der Branche Produkte an Berater und Verbraucher vertrieben werden.

Ramin Niroumand, Head of Motive Ventures, kommentierte: „Die Vermögensverwaltungs- und Asset-Management-Branche befindet sich an einem KI-Wendepunkt – TIFIN AMP hat dies lange, bevor KI in aller Munde war, erkannt. Das starke Wachstum des Unternehmens seit der Markteinführung in Kombination mit den schwergewichtigen Akteuren in seiner Pipeline sind Gründe dafür, dass wir an AMP glauben."

Alvi Abuaf, ein Branchenpartner bei Motive Partners, der im Vorstand von TIFIN AMP tätig sein wird, kommentierte: „AMP verändert die Art und Weise, wie Vermögens- und Fondsmanager die Entdeckung von Leads und Priorisierung von Ansätzen auf moderne und effiziente Weise durchführen. Indem AMP als ausgelagerter KI-Partner fungiert, hilft es Asset-Managern beim Verkauf und Vertrieb über Produkte, Segmente und Regionen hinweg mit Zugang zu einer überzeugenden Kombination von Datensätzen."

Dr. Vinay Nair, Gründer und CEO von TIFIN, fügte hinzu: „TIFIN hat Unternehmen aufgebaut, die helfen, Menschen mit Produkten und Beratung zusammenzubringen. TIFIN AMP zielt darauf ab, ein neues Paradigma für die Verteilung von ETFs, Investmentfonds, verwalteten Konten und alternativen Investments mit einem nutzerorientierten und einem KI-basierten Ansatz zu gestalten. Wir freuen uns sehr, die Unabhängigkeit von TIFIN mit strategischer Unterstützung durch Motive Partners, einer Investmentgesellschaft aus äußerst erfahrenen Investoren, Betreibern und Innovatoren, bekanntgeben zu können, um die nächste Wachstumsphase für TIFIN AMP einzuleiten."

Seit seiner Gründung in Dezember 2022 arbeitet TIFIN AMP mit führenden Vermögensverwaltern zusammen und revolutioniert ihre Vertriebsstrategien durch die Möglichkeiten der KI und der Datenwissenschaft. Gemeinsam läuten sie eine neue Ära des Bewusstseins, der Lead-Generierung und der Modernisierung in der Branche ein.

Motive Ventures ist der Frühphasen-Investitionszweig von Motive Partners, der sich auf Finanztechnologie-Investitionen in der Frühphase bis zur Serie A in Nordamerika und Europa konzentriert. Motive Ventures hat Niederlassungen in Berlin, London und New York. Motive Partners ist eine spezialisierte Investmentgesellschaft, die sich auf Risiko-, Wachstums- und Buyout-Investitionen in technologiegestützte Finanz- und Geschäftsdienstleistungsunternehmen konzentriert. Motive Partners verfügt über differenziertes Fachwissen, Konnektivität und Fähigkeiten, um langfristigen Wert in Finanztechnologieunternehmen zu schaffen. Weitere Informationen über Motive Partners finden Sie unter www.motivepartners.com.

TIFIN ist eine KI- und Innovationsplattform für Vermögen. TIFIN wurde gegründet, um ansprechende und intelligente Vermögenserlebnisse für ein besseres Finanzleben zu schaffen.

TIFIN verwaltet Magnifi, einen verbraucherorientierten Marktplatz, der durch Intelligenz der nächsten Generation und einen KI-Investitionsassistenten personalisierte Investitionen ermöglicht; TIFIN Wealth, eine KI-Engine, die Finanzberatern, Vermögensunternehmen und Finanzdienstleistern am Arbeitsplatz durch Anlagevorschläge, Marketing-Automatisierung und Datenwissenschaft organisches Wachstum ermöglicht; TIFIN AMP, eine KI-Plattform zur Modernisierung des Vertriebs für Vermögensverwaltungen; und TIFIN Studios, eine Inkubationsplattform für die Gründung neuer Unternehmen.

