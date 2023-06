FPÖ – Nepp: Räuber Rathausplatz Michael Ludwig zockt die Mieter in Wien weiter ab

Nur einem Bruchteil der betroffenen Mieter wird geholfen

Wien (OTS) - Als „reinen Bluff“ bezeichnet der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp, die Ankündigung der SPÖ, dass die Stadt einen Teil der Mietrückstände übernehmen werde. „Von 220.000 Gemeindewohnungen haben rund 32.000 Mieter Rückstände. Davon wird nur 8.000 – also jedem vierten Mieter – geholfen. Alle anderen bleiben in der Schuldenfalle. Weiters gibt es zigtausende Menschen, die zwar mit ihrem letzten Geld die Miete zahlen, aber Privatschulden anhäufen und auf diesem Wege in die Schuldenfalle rutschen. Die finanziellen Probleme der Wienerinnen und Wiener und die Mietrückstände sind nur deshalb entstanden, weil der Räuber Rathausplatz Bürgermeister Michael Ludwig die Mieten um hunderte Euro pro Monat erhöht hat. Daher müssen nicht nur die Mieten nachhaltig und dauerhaft, sondern auch die städtischen Gebührenerhöhungen sowie die überteuerten Preise der Wien Energie gesenkt werden. Nur so können die Wienerinnen und Wiener wirkungsvoll entlastet werden“, so Nepp.



