W24 Stadtbarometer

84% der Wienerinnen und Wiener leben gerne in ihrem Grätzl

Wien (OTS) - Das Stadtfernsehen W24 hat gemeinsam mit dem IFDD - Institut für Demoskopie und Datenanalyse unter Führung von Christoph Haselmayer das aktuelle W24-Stadtbarometer durchgeführt. IFDD Geschäftsführer Christoph Haselmayer fasst zusammen:



Kurz vor der schulfreien Zeit spielen die Urlaubspläne eine große Rolle in der Stadt. 33% wollen aber heuer zuhause bleiben, 16% wollen Freunde und Familie besuchen und 47% planen eine Reise, 4% haben mit weiß nicht, keine Angabe geantwortet. Von den Personen, welche eine Reise geplant haben, zieht es 74% in das Ausland und 26% wollen ihren Urlaub heuer im Inland verbringen. Hier spielt sicher die Nachwirkung der Corona-Pandemie eine gewisse Rolle. Aufgrund der Teuerung haben 26% ihre Urlaubspläne verändert und 25% haben ihre Pläne ein wenig verändert.“ Wien ist die lebenswerteste Stadt weltweit, dies ergeben Studien von internationalen Kollegen. 84% der Wienerinnen und Wiener leben sehr gerne in ihrem Grätzl.



Wie gerne leben Sie in ihrem Grätzl?

Sehr gerne bzw gerne 84%, Nicht so gerne bzw gar nicht gerne 16%



Haben Sie schon Pläne für den Sommer?

Ich bleibe zu Hause 33 %, Ich besuche Freunde oder Familie 16 %, ich plane eine Reise 47 %, Keine Angabe 4 %



Planen Sie eine Reise ins In- oder Ausland?

Inland 26 %, Ausland 74%



Haben Sie aufgrund der Teuerung ihre Urlaubspläne verändert?

Ja 26%, ein wenig 25%, Nein 49%



Michael Ludwig ist seit 5 Jahren Bürgermeister der Stadt Wien. Passt er Ihrer Meinung nach gut zu Wien?

Sehr gut bzw. eher gut 68%, Eher Schlecht bzw. schlecht 31%, Keine Angabe 1 %



Angenommen am kommenden Sonntag wären in Wien Landtags- und Gemeinderatswahlen und folgende Parteien stehen am Stimmzettel. Welcher Partei würden Sie Ihre Stimme geben?

SPÖ 40 %, ÖVP 13 %, Grüne 11%, FPÖ 20 %, NEOS 7 %, Bierpartei 6 %, KPÖ 3 %



Zu den Ergebnissen der Sonntagsfrage kommentiert Christoph Haselmayer:



„Von der letzten Erhebung im März 2023 bis heute gibt es in Wien kaum politische Verschiebungen. Die SPÖ liegt stabil bei 40%, die Freiheitlichen bleiben bei 20%, die ÖVP bei 13%, Grüne bei 11%, NEOS bei 7%, Bierpartei bei 6% und somit im Gemeinderat vertreten und die Kommunisten würden derzeit in Wien auf 3% kommen und somit den Einzug in das Landesparlament verpassen. Der Erhebungszeitraum war vom 03. Juni bis 05. Juni 2023. Michael Ludwig der seit 5 Jahren Wiener Bürgermeister ist kommt bei der Frage, ob er zu Wien passt auf 68% (sehr gut und eher gut).

Auftraggeber: W24 – Das Stadtfernsehen, 1010 Wien

Zielgruppe: Wahlberechtigte WienerInnen rep. ab 16 Jahren

Stichprobengröße: n= 1000

Stichproben-Methode: vorgeschichtetes Randomverfahren, CAWI

Stichprobengrundlage: Auswahl der Befragten nach Quotenverfahren

Auswertung: Faktorengewichtung laut Medienanalyse und Statistik Austria

Abgestimmte Erwerbsstatistik 2021; mögliche Abweichungen bei Absolutzahlen und Prozentwerten aufgrund von Rundungsdifferenzen (99 – 101 Prozent)

Maximale Schwankungsbreite: +/- 3,1 %, davon n= 870 Deklarierte +/- 3,3 %

Untersuchungszeitraum: 03. Juni 2023 – 05. Juni 2023

Ausführendes Institut: IFDD – Institut für Demoskopie & Datenanalyse,

Feldgasse 21, 3422 Haders





Rückfragen & Kontakt:

W24 - Ich bin dabei!

Mag. Daria Auspitz

+43 1 367 83 70-440

daria.auspitz @ w24.at

www.w24.at