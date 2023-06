BIO-Tag & Tag der offenen Wildtierstation am 17. Juni 2023 in Laxenburg

Wien (OTS) - Zum 2. Mal ladet der Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien am 17. Juni 2022 zum BIO-Tag & Tag der offenen Wildtierstation in Laxenburg ein. Die Besucher*innen erwartet ein vielfältiges und spannendes Programm. Die Wildtierstation kann mittels Führungen besucht werden. Außerdem laden Genussstände mit regionalen und biologischen Köstlichkeiten ein.

Highlight - regionale und biologische Produkte vom stadteigenen Betrieb

Der Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien ist einer der größten Bio-Betriebe Österreichs. Rund 2.000 Hektar Acker- und Weinfläche werden vom stadteigenen Betrieb bewirtschaftet. Die Felder der Stadt Wien werden durch das Biozentrum Lobau und das BIO-Stadtgut Laxenburg in biologischer Anbauweise bewirtschaftet. Die 100 % biologischen und regionalen Produkte werden unter der Eigenmarke Wiener Gusto vertrieben. Die vielfältigen Produkte sind beim "Wiener Gusto"-Stand im Lainzer Tiergarten, in ausgewählten Lebensmittelhandel in Wien und Umgebung und im Online-Shop (www.wienergusto.at) erhältlich. Beim Bio-Tag wird es außerdem möglich sein, landwirtschaftliche Produkte sowie Wildbret von den Eigenjagden des Forst- und Landwirtschaftsbetriebs zu kaufen.

Programm: Samstag, 17. Juni von 11 bis 20 Uhr

14:00 Uhr Backshow mit Kruste & Krume: „Österreichisches Roggenmischbrot mit Sauerteig“

17:00 Uhr Backshow mit Kruste & Krume: „Die Vielfalt des österreichischen Handgebäcks: Handsemmeln, Salzstangerl, Mohnflesserl“

Führungen in der Wildtierstation

Kinder- und Jugendprogramm unter dem Motto „Nachhaltig, Regional, Biologisch“

Informationen zur biologischen Landwirtschaft

Genussstände mit regionalen und biologischen Köstlichkeiten



BIO-Tag & Tag der offenen Wildtierstation

Wann: Samstag, 17. Juni 2022, 11.00 bis 20.00 Uhr

Wo: BIO-Stadtgut Laxenburg und Wildtierstation (zwischen Schlossplatz und Klosterstraße, 2361 Laxenburg)

Bitte um Beachtung der Kurzparkzonenregelung in Laxenburg. Maximale Parkdauer Klosterstraße und Johannesplatz sind 90 Minuten (Parkuhr nicht vergessen!).

Der Eintritt ist frei.

Rückfragen & Kontakt:

Martina Billing

Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien

Telefon: +43 1 4000 49023

kommunikation @ ma49.wien.gv.at

wald.wien.gv.at