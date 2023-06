AVISO: Verteidigungsministerin Tanner besucht größte Ausbildungsübung 2023 in Allentsteig

Rund 1.600 Soldatinnen üben auf drei Truppenübungsplätzen

Wien (OTS) - Am Dienstag, den 13. Juni 2023, 09:30 Uhr, besucht Verteidigungsministerin Klaudia Tanner Soldatinnen und Soldaten aus Kärnten, Niederösterreich, Wien, Oberösterreich und der Steiermark am Truppenübungsplatz Allentsteig. Dabei kommen die Grundwehrdiener des Einrückungstermins Jänner 2023 der 7. Jägerbrigade zusammen, um das in den letzten sechs Monaten Erlernte, zu einem Abschluss zu bringen und ihre Fähigkeiten zu testen. Diese Übung stellt dabei das größte Ausbildungsvorhaben des Bundesheeres im Jahr 2023 dar. Im Zuge der Übung werden die Einsatzbereitschaft für die militärische Landesverteidigung sowie die Interoperabilität der Soldaten, also das Zusammenspiel der Streitkräfte im internationalen Verbund, und durch vorgegebene NATO-Standards überprüft.

Die Übung findet von 12. Juni bis 23. Juni 2023 statt.

Die Soldatinnen und Soldaten vom Jägerbataillon 25, Pionierbataillon 1 sowie Stabsbataillon 7 aus Kärnten, vom Jägerbataillon 12 aus Niederösterreich, Jägerbataillon 18 sowie das Aufklärungs- und Artilleriebataillon 7 aus der Steiermark oder auch das Miliz-Jägerbataillon WIEN 2 üben zeitgleich und im Zuge einer vierzehntägigen Übung an drei verschiedenen Standorten – am Truppenübungsplatz Allentsteig, Truppenübungsplatz Seetaler Alpe sowie Truppenübungsplatz Bruckneudorf.

Journalistinnen und Journalisten sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten.

Eine Anmeldung bis spätestens 12. Juni 2023, 12:00 Uhr, unter +43 (0)664-622-4005 bzw. dietmar.ragger@bmlv.gv.at ist verpflichtend.

Wetterfeste Bekleidung und festes Schuhwerk werden empfohlen.

Transporte nach Allentsteig:

Zusätzlich wird für Medienvertreter ein Transport zum Truppenübungsplatz Allentsteig jeweils aus Wien, Klagenfurt und Graz angeboten. Anmeldung für den jeweiligen Transport bitte bis spätestens 12. Juni 2023, 12:00 Uhr unter +43 (0)664-622-4005 bzw. dietmar.ragger@bmlv.gv.at.

Ablauf:

09:30 Uhr: Eintreffen bei der Mehrzweckhalle im Lager Kaufholz am Truppenübungsplatz Allentsteig

09:30 - 10:00 Uhr: Einweisung in den Übungsablauf und in die Zielüberprüfung

10:00 - 12:00 Uhr: Besuch des Jägerbataillon 12 bei der Zielüberprüfung der Grundwehrdiener

12:00 Uhr: Ende

Zeit & Ort:





Allentsteig:

Treffpunkt für alle am 13. Juni 2023, 09:30 Uhr bei der Mehrzweckhalle Lager Kaufholz am Truppenübungsplatz Allentsteig, 3804 Allentsteig. Parkmöglichkeiten vorhanden.

Wien:

13. Juni 2023, 07:30 Uhr Abfahrt Richtung Allentsteig in der Maria-Theresien-Kaserne, Am Fasangarten 2, 1130 Wien. Parkmöglichkeiten vorhanden.

Graz:

13. Juni 2023, 05:00 Uhr Abfahrt Richtung Allentsteig in der Gablenz-Kaserne, Straßganger Str. 360, 8054 Graz. Parkmöglichkeiten vorhanden.

Klagenfurt:

13. Juni 2023, 03:30 Uhr Abfahrt Richtung Allentsteig in der Windisch (Goëss-)-Kaserne, Rosenbergstraße 1-3, 9020 Klagenfurt am Wörthersee. Parkmöglichkeiten vorhanden.





Rückfragen & Kontakt:

Abteilung Öffentlichkeitsarbeit & Kommunikation der 7. Jägerbrigade in Klagenfurt

Oberstleutnant Dietmar Ragger

dietmar.ragger @ bmlv.gv.at

Tel. +43 (0)664-622-4005