TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Der nächste Trümmerhaufen", von Max Strozzi, Ausgabe vom Donnerstag, 8. Juni 2023

„Sehr gutes Investment“ zulasten von 1900 Beschäftigten und vielen Gläubigern.

Innsbruck (OTS) - Wie bei der deutschen Galeria endet auch das Kika-Engagement des René Benko in einem Fiasko – zumindest für die anderen.

Für René Benko und seine Signa hat sich der fünfjährige Ausflug in das Möbelgeschäft ausgezahlt, für alle anderen nicht. Benkos Signa verabschiedet sich mit einem satten Plus, rund 300 Mio. Euro soll der Abstecher in die Kika/Leiner-Gruppe unterm Strich gebracht haben. Ein „sehr gutes Investment“, wie Signa kurz vor den Massenkündigungen durch den neuen Eigentümer befand. Für 1900 der verbliebenen 3900 Beschäftigten hat es sich nicht ausgezahlt, sie können sich einen neuen Job suchen. Auch die Gläubiger werden im Zuge der Insolvenz wohl auf viel Geld sitzen bleiben.

„Zynisch“ nennt das die Gewerkschaft, „vampirartig“ Tirols AK-Chef. Und das nicht zu Unrecht, wenn unmittelbar nach dem lukrativen Verkauf die halbe Belegschaft rausgeworfen und die Insolvenz angekündigt wird. Oder andersrum: Man kauft eine Möbel-Gruppe im Wissen, dass tags darauf massiver Stellenabbau an- und die Pleite bevorsteht. Angesichts dieser Chronologie dürften noch einige Fragen zu klären sein. Wie schon in Deutschland mit Galeria Karstadt Kaufhof hinterlässt Benkos Signa auch bei Kika/Leiner einen Trümmerhaufen. Da wie dort wurde der Tiroler von der Politik stets hofiert. Deutschland überwies der Warenhauskette während Corona fast 700 Mio. Euro Steuergeld – das meiste davon verpuffte in der Insolvenz. In Österreich umgarnte vor allem der türkis-blaue Teil der Politik den Investor, selbst bei Benkos Kika/Leiner-Einstieg soll Ex-Kanzler Sebastian Kurz eingebunden gewesen sein.

Den roten Teppich kann man wieder einrollen. Denn am Ende stehen wieder Millionengewinne auf der einen Seite, menschliche Schicksale auf der anderen. Und wer nach Vermögenssteuern für Superreiche ruft, wird sich jetzt bestätigt fühlen.







Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung

0512 5354 5101

chefredaktion @ tt.com